AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının Bayraklı'da bulunan İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildiğini ifade etti. Toplantıda İzmir’e yönelik çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve sahadaki çalışmaların üzerinde durulduğu ifade edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Saygılı, parti teşkilatının kent genelindeki çalışmalarının üzerinde durduklarını ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Türkiye Yüzyılı hedefleri”

Toplantıda, İzmir’e değer kazandıracak projeler ve vatandaşlarla oluşturulan bağın daha da güçlendirilmesine yönelik konuların istişare edildiğini ifade eden Bilal Saygılı, “Türkiye Yüzyılı” amaçlarına katkı sağlayacak adımların üzerinde durulduğunu belirtti.

Teşkilat çalışmalarının sahada aktif şekilde devam ettiğini belirten Saygılı, vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

“Birlik ve beraberlikle çalışıyoruz”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı açıklamasında, birlik ve beraberlik mesajını da iletti.