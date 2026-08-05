SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Sulh Ceza Hâkimliği ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığı dönemde hakkında çok sayıda ciddi ihbar ve disiplin iddiası bulunan eski hakim S.D. hakkındaki soruşturmada nihai kararını açıkladı. Daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan S.D. hakkındaki disiplin dosyalarını inceleyen kurul, delilleri yeterli bularak ceza yargılamalarının tamamlanmasını beklemeden yaptırım kararı uyguladı. 3 Ayrı disiplin dosyasını inceleyen HSK İkinci Dairesi, S.D. hakkında iki ayrı dosyadan 2 kez meslekten çıkarma ve bir dosyadan ise kınama cezası verdi. Verilen disiplin cezaları kesinleşinceye kadar S.D.’nin tedbiren görevden uzaklaştırma halinin devamına hükmedildi.

Dosyadan Vahim İddialar Çıktı

Soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler, adalet mekanizmasını sarsan iddiaların boyutunu gözler önüne serdi. Ağır suçlardan tutuklu bulunan bazı şüphelilerin, bir avukat aracılığıyla sağlanan maddi menfaatler karşılığında serbest bırakıldığı yönündeki iddialar soruşturmanın odağında yer aldı. Bilirkişi raporlarında, S.D. ve eşinin resmi gelirleriyle açıklanamayan yüz binlerce liralık kayıtsız para hareketleri belirlendi. Harcamaların haksız mal edinme kapsamında olduğu tescillendi. S.D.’nin, tutuklu sanıkları tahliye ettirmek amacıyla diğer mahkemelerde görevli hâkimlerin odalarına giderek ya da mesaj atarak karar süreçlerine doğrudan müdahale ettiği öne sürüldü. Şahıs ve şirketlere uygulanan idari para cezalarının, UYAP’taki otomatik rastgele tevzi sistemine girmeden doğrudan işleme alınarak usulsüz biçimde iptal edildiği saptandı. HSK İkinci Dairesi, adil yargılanma ve yargı etiği ilkelerini ağır şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle, S.D.'nin meslekle olan ilişiğini kesti.

