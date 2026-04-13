Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Belediyesi’nde çalışan sendika üyesi memurlar, toplu sözleşme süreçlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı belediye binası önünde eylem gerçekleştirerek, konuyla ilgili Başkan İrfan Önal’ı ve belediye bürokratlarını eleştirdi.

Nihat Filiz: Geldiğimiz nokta buysa toplu sözleşme masasına gerek yok

Bayraklı Belediyesi’nde gerçekleşen TİS görüşmeleri çerçevesinde toplu sözleşme masasına gerek kalmadığını belirten Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, “Dört belediyede toplu sözleşme sürecini yürütüyoruz, yaklaşık 4 kez, toplu sözleşme masasında işveren heyeti ile karşılıklı görüşmeler yaptık.

Bunun akabinde İrfan Önal ile yaptıkları görüşmede bürokratlar ile görüşme yapın teklifi geldi. Belediye bürokratlarına şunu söylüyoruz bizimle dört ay neyi görüştünüz, geldiğimiz bu nokta bu mu? Geldiğimiz nokta buysa toplu sözleşme masasına gerek yok.” dedi.

“Biz bu sözleşmenin altına imza atmayacağız”

Son olarak, Bayraklı Belediyesi’nin memurlara sundukları toplu sözleşmenin altına imza atmayacaklarını vurgulayan Başkan Filiz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Biz toplu sözleşmeler yaparken yasa bile yoktu orada çünkü haklar, yasalardan önce gelir.

90'lı yıllarda sendika yasası yoktu ancak bizler ağır bedeller ödeyerek bunları gerçekleştirdik. Dört aydır Belediye yönetimine soruyoruz: Bizi oyaladınız mı? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Mali tablo iki yıl öncesinden kötü değil, iki yıl önce imzalanan toplu sözleşmenin altında bir şeyleri bize dayatmak dalga geçmekten başka bir şey değildir.

Yasayı, yasal sınırı bizlere dayatmanın hiç bir mantıklı tarafı yoktur. Belediye yönetimini sağduyuya davet ediyoruz. İzmir ortalamasından yapılan toplu sözleşmeler oranı 28 ile 32 bin arasındadır. Açıkça ifade ediyoruz, sözleşmeyi kaldırın biz bu sözleşmenin altına imza atmayacağız.”