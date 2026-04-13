Son Mühür / İzmir’in doğa harikası göz bebeği Urla’da, Zeytinler Mahallesi’ni tehdit eden dev maden projesinden geri adım atıldı. Bölgedeki orman dokusunu, antik yerleşimleri ve üniversite yaşamını doğrudan tehdit eden yaklaşık 26 milyon lira bütçeli kalker ocağı projesi, ÇED sürecinin iptal edilmesiyle resmen tarihe gömüldü.

Bakanlık iptal etti

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne (İYTE) komşu, tamamı orman niteliğindeki arazide kurulması planlanan tesis için kritik bir gelişme yaşandı. Cantürk İnşaat tarafından yürütülen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, firmanın sürpriz talebiyle sonlandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yönetmeliğin verdiği yetkiyle projenin tamamen durdurulduğunu ilan etti.

Antik kente 10 metre mesafedeydi

Planlanan çalışma alanı, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın sadece 10 metre uzağında yer alıyordu. Yılda 790 bin ton üretim yapılması hedeflenen sahada, yarım asırdan fazla sürecek olan delme ve patlatma faaliyetlerinin hem tarihi dokuya hem de 600 metre mesafedeki yerleşim yerlerine ağır hasar vermesinden korkuluyordu.

Zeytinler Mahallesi ve İYTE derin bir nefes aldı

Gülbahçe ve Zeytinler mahallelerine kabus gibi çöken taş ocağı projesinin, aynı zamanda bölgedeki yabani zeytinlikleri ve maki örtüsünü de olumsuz etkileyeceği düşünülüyordu. 58 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülen tesisin iptal edilmesi, özellikle üniversite kampüsündeki eğitim hayatı ve bölgedeki yerel tarım faaliyetleri için de sevindirici oldu.