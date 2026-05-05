Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in Bayındır ilçesinde 19 Mayıs heyecanı sporla bir araya geliyor. Bayındır Gençlik Merkezi, tüm gençleri parkeye çağırarak voleybol turnuvası yapıyor. 12-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası dahilinde Bayındır’da spor rüzgarı esecek.

Bayındır Gençlik Merkezi tarafından yapılan geleneksel voleybol turnuvası, ilçedeki spor tutkunlarını bir araya getirmeyi planlıyor.

Gençlerin sosyal etkileşimini artırmak ve bayram coşkusunu sporun birleştirici gücüyle kutlamak için gerçekleştirilen organizasyon için hazırlıklar tamamlandı.

Kayıtlar için son gün ne zaman?

Turnuvada yarışmak isteyen takımlar için başvuru süreci devam ediyor. Organizasyona katılmak sağlamak isteyen ekiplerin en geç 13 Mayıs 2026 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Gençlik Merkezi yetkilileri, büyük ilgi beklenen turnuva için başvuruların zamanında yapılması için hatırlatmada bulundu.

İlk maç 14 Mayıs'ta yapılacak

Büyük bir merakla beklenen turnuvanın açılış maçı 14 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Bayındır Spor Salonu'nun ağırlayacağı etkinlikte maçlar saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Turnuva boyunca takımlar, şampiyonluk kupasını kaldırmak için kıyasıya bir mücadele edecek.

Organizasyon detayları;

Etkinlik yeri: Bayındır Spor Salonu

Müsabaka tarihi: 14 Mayıs 2026

Başlangıç saati: 18.00

Son başvuru: 13 Mayıs 2026

İletişim: 0232 581 34 68