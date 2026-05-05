İzmir'in en sağlam zeminleri genel olarak şehrin yamaçlarında, kayalık ve volkanik kayaç yapısına oturan yüksek bölgelerde bulunuyor. Jeoloji Mühendisleri Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden uzmanlara göre kaya ortamlardaki yapılar, alüvyon zeminlere kıyasla deprem dalgasını çok daha az büyütüyor. Bu da yıkım riskini doğrudan aşağı çekiyor.

İzmir'in en sağlam zemini kaya yapısına sahip semtlerde

Bornova’nın yüksek kesimleri, Ege Üniversitesi kampüsünün üst tarafı, Evka 4, Atatürk Mahallesi’nin yamaç bölümleri ve Yamanlar Dağı’na doğru uzanan alanlar sağlam ana kaya ya da volkanik zemin üzerinde yer alıyor. Buca’nın iç kesimleri, Balçova’nın Teleferik ve yamaç hattı, Narlıdere’nin Çamtepe ve Yenikale gibi yüksek mahalleleri de kaya zeminli güvenli bölgeler arasında sayılıyor. Karşıyaka’da ise sahil tarafı yerine Yamanlar Dağı’na doğru yükselen Evka 2, Evka 5 ve Evka 6’nın üst kısımları zemin açısından öne çıkıyor.

İzmir'in en sağlam zeminleri arasında riskli olanlar hangileri

İzmir'in en sağlam zeminleri kaya yapısıyla ayrışırken, körfez boyu uzanan kıyı şeridi tam tersi tabloyu sunuyor. Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Mavişehir, Bostanlı, Alsancak, Konak sahili ve Menemen ovası alüvyon ve suya doygun zemin üzerinde kurulu. Bu bölgelerde sıvılaşma riski yüksek; standart radye temel tek başına çözüm sağlamıyor, kazıklı temel veya zemin iyileştirme yöntemleri zorunlu hale geliyor.

İzmir'in en sağlam zemini için ev alırken nelere dikkat etmeli

İzmir'in en sağlam zemini olan bölgede oturmak tek başına yeterli sayılmıyor. Çünkü hasarı belirleyen üç unsur birden devreye giriyor: zemin sınıfı, faya uzaklık ve binanın yapı kalitesi. Uzmanlar e-Devlet üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritası uygulamasıyla sokak bazında inceleme yapılmasını öneriyor. Yapı tarafında ise 2018 sonrası yönetmeliğe uygun projeler, beton sınıfı, kolon-perde dzeni, zemin etüt raporu ve iskan belgesi mutlaka kontrol edilmesi gereken başlıklar arasında. İzmir’in yapı stokunun yaklaşık yüzde 60-70’inin güvenli olmadığı belirtildiği için kentsel dönüşüm sürecindeki yeni projeler de tercih sebebi.