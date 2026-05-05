Avrasya bölgesindeki zeytin sektörüne yön verecek kritik bir buluşma, İzmir Ticaret Odası’nda kapılarını açtı. Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) ortaklığıyla düzenlenen "Zeytinlikten Pazara: Avrasya Ülkelerinde Zeytin Sektörü İçin Geleceğe Yönelik Stratejiler" çalıştayı, sektörün geleceğini tartışmak için bölgedeki uzmanları bir araya getirdi.

İkinci sırada yer alıyor

Açılış konuşmasında zeytinin kadim ve bereketli yapısına dikkat çeken Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bu ürünün sadece ticari bir meta değil, Anadolu'nun köklü kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin üretimdeki liderliğine vurgu yapan Gürcan, çarpıcı rakamları da paylaştı. 2024/2025 sezonunda yaklaşık 750 bin tonluk sofralık zeytin rekoltesiyle dünya birincisi olduğumuzu belirten Gürcan, zeytinyağında ise İspanya’nın 1,3 milyon tonluk üretiminin ardından 505 bin tonla dünyada ikinci sırada yer aldığımızı hatırlattı. Üretim kapasitemiz ve güçlü ihracat potansiyelimiz, bu alanda küresel bir aktör olduğumuzu kanıtlıyor.

Zeytin kapasitesi 29 bin 500 tona ulaşacak

Gürcan, rekabetin yalnızca miktara bağlı kalmadığını, katma değerli üretim ve markalaşma süreçlerinin de hayati bir rol oynadığını belirtti. Bakanlık olarak ürünlerin doğru koşullarda saklanması için lisanslı depoculuk sistemini yaygınlaştırdıklarını söyleyen Gürcan, faaliyet izinlerinin tamamlanmasıyla toplam zeytin kapasitesinin 29 bin 500 tona ulaşacağını ifade etti. İklim krizinin sektöre olan olumsuz etkilerine de değinen Gürcan, ne mutlu ki bu yıl yağış rejiminin olumlu geçmesiyle birlikte önümüzdeki sezonda hububattan meyveye kadar bereketli bir hasat beklediklerini vurguladı.

7 mayıs'ta teknik ziyaretler gerçekleşecek

Organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Lübnan, Malta, Mısır, Tunus, Ürdün ve Yunanistan'dan 28 uzman katılım sağladı. Uluslararası Akdeniz Yüksek Tarım Araştırmaları Merkezi Direktörü Raul Compes, UZK İcra Direktör Yardımcısı Abderraouf Laajimi ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan da programda söz alarak sektörün geleceğine ışık tutan değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalıştay, 7 Mayıs’ta yapılacak teknik ziyaretlerin ardından sona erecek.