Süper Lig'in asırlık çınarı Gençlerbirliği'nde hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel'in görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışa giren Ankara temsilcisi, çözümü kendi içinden yetişen bir isimde buldu. Yönetim, kırmızı-kara formayı yıllarca terleten ve taraftarın gönlünde taht kuran deneyimli çalıştırıcı Metin Diyadin ile yeniden anlaştı. Özellikle "Metin Diyadin Gençlerbirliği" ve "Gençlerbirliği yeni hocası kim" aramalarını yapan futbolseverler, kulübün resmi hesaplarından yapılan duyuruyla büyük bir heyecan yaşadı. Kulüp binasında atılan imzaların ardından Metin Diyadin, yuvasına bir kez daha teknik direktör olarak döndü.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN METİN DİYADİN İÇİN 'EVİNE HOŞ GELDİN' MESAJI

Ankara temsilcisi, yeni teknik direktörünü taraftarına oldukça duygusal bir açıklamayla duyurdu. Kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan paylaşımda, "Evine Hoş Geldin Metin Diyadin" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın devamında, Metin Diyadin'in camianın öz evladı olduğu vurgulandı. Yıllarca kırmızı-kara formayı gururla taşıyan, sahadaki duruşu ve karakteriyle unutulmazlar arasına giren deneyimli teknik adamın; birikimi ve aidiyet duygusuyla ait olduğu yere döndüğü belirtildi. Yönetim, yeni dönemin hem asırlık çınar hem de Diyadin için başarılarla dolu olmasını diledi.

METİN DİYADİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gençlerbirliği'nin yeni hamlesinin ardından birçok sporsever "Metin Diyadin kimdir nerelidir" ve "Metin Diyadin kaç yaşında" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. 16 Şubat 1968 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Metin Diyadin, bugün itibarıyla 58 yaşında olan deneyimli bir spor adamı. Profesyonel futbol hayatına 1988 yılında Gençlerbirliği'nde adım atan Diyadin, tam 10 sezon boyunca başkent ekibinin formasını giydi. Oynadığı 284 maçta orta sahadaki zekası ve yeteneğiyle hafızalara kazınan isim, daha sonra Fenerbahçe, Göztepe ve Kayserispor gibi önemli camiaların da formasını terletti. Futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahalardan kopmayan Diyadin, bilgi birikimini teknik direktörlük kariyerine taşıdı.

METİN DİYADİN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI, KARİYERİ NASIL?

Deneyimli çalıştırıcının kariyeri sadece futbolculuğuyla değil, kenar yönetimindeki başarılarıyla da öne çıkıyor. Özellikle "Metin Diyadin hangi takımları çalıştırdı" sorusu taraftarların en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Teknik direktörlük serüveninde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Göztepe, MKE Ankaragücü, Iğdır FK ve Giresunspor gibi birçok köklü takımı yönetti. Daha önce Orduspor ve Kasımpaşa'yı Süper Lig'e taşıma başarısı gösteren Diyadin, Gençlerbirliği Oftaş'ı da bir üst lige çıkarma sevinci yaşadı. Futbolculuk kariyerinde efsaneleştiği yuvası Gençlerbirliği'nde daha önce de çeşitli dönemlerde görev alan Metin Diyadin, takımı eski parlak günlerine döndürmek için yeniden mesaiye başladı.