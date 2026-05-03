Son Mühür - Bayındır Çiçek Festivali, 2 Mayıs 2026 itibarıyla üçüncü gününde yoğun katılımla devam ediyor. Bayındır’de düzenlenen etkinlikler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Renkli görüntülere sahne olan festivalde sokaklar ve meydanlar gün boyunca dolup taşarken, ilçe genelinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

İlçeye katkısı büyük

Bayındır Çiçek Festivali kapsamında kurulan stantlarda üreticiler çiçeklerini sergilerken, ziyaretçiler yaptıkları alışverişlerle yerel ekonomiye katkı sağladı. Gün boyu süren etkinlikler, sergiler ve üretici pazarları yoğun ilgi gördü. Bayındır’ın çiçeklerle süslenen sokaklarında gezen ziyaretçiler, baharın simgesi bitkiler ve dekoratif düzenlemelerle oluşturulan görsel şöleni yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Yoğun katılımın sürmesi bekleniyor

Etkinlikler, gündüz saatlerinden itibaren yoğun ilgiyle devam ederken ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de çeşitli kültürel aktivitelere katıldı. Bayındır Çiçek Festivali’nde önümüzdeki günlerde de yoğun katılımın sürmesi bekleniyor.