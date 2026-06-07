İzmir’in Bayındır ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada araç içerisinde sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza, Bayındır ilçesine bağlı Elifli Mahallesi girişinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, henüz nedeni belirlenemeyen kazada araçta bulunan kişilerin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekiplerinden yoğun çaba!

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışmalara start verildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve dikkatli müdahalesiyle vatandaş sıkıştığı yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerine teslim edildi

Yaralıların ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Tedavileri sürüyor!

Kazada yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.