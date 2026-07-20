İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bayındır’da ilçe merkezindeki mevcut istasyona ek olarak Arıkbaşı Mahallesi’nde yeni bir itfaiye şefliği kurdu. Yerel halkın ve mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda hayata geçirilen tesis, resmen faaliyete başladı.

Yeni şeflik, Arıkbaşı Mahallesi ile birlikte çevredeki kırsal yerleşim bölgelerine de acil durum hizmeti verecek.

Müdahale süresi kısaltılacak

Arıkbaşı İtfaiye Şefliği, özellikle yaz aylarında bölgede artış gösteren orman, makilik ve arazi yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak. İstasyon aynı zamanda trafik kazaları, doğal afetler ve diğer acil durumlarda da görev yapacak. Ekiplerin olay yerine ulaşım süresini kısaltmayı hedefleyen merkez, acil durumlardaki can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Başkan Sakarsu’dan şantiye ziyareti

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve belediye meclis üyeleri, faaliyete geçen Arıkbaşı İtfaiye Şefliği’ni ziyaret etti. İtfaiye personeliyle bir araya gelen Sakarsu, yürütülen çalışmalar ve teknik donanım hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Sakarsu, tesisin bölge için kritik bir ihtiyaç olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bölge halkımızın ve muhtarlarımızın talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, Bayındır ilçe merkezindeki mevcut merkez istasyonuna ek olarak kırsal mahallelerimizde meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla faaliyete geçirilen yeni İtfaiye Şefliği'ni belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. İlçemizin can og mal güvenliğini güçlendirecek bu önemli yatırımın Bayındır'ımıza hayırlı olmasını diliyor, başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve İtfaiye Dairesi Başkanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Afetlere karşı hazırlık kapasitesi artırıldı

Kırsal mahallelerdeki yangın riskine karşı müdahale kapasitesini artıran yeni merkez, Bayındır’ın genel afet yönetim altyapısını güçlendirdi. Uzun süredir dile getirdikleri talebin karşılandığını belirten mahalle muhtarları ve bölge sakinleri, yeni hizmet noktasının açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.