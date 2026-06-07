Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 53’üncüsü gerçekleştirilen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Kemalpaşa halkının yoğun ilgisi altında sürmeye devam ediyor. 1 Haziran Pazartesi günü, Kemalpaşa Belediyesi Nif Sanat Evi Keman Kursu öğrencilerinin kısa dinletisiyle start verilen festival, bugün Gazapizm'in de sahne alacağı konserlerle noktalanacak.

Festival heyecanı sürmeye devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da festival alanındaki yerini aldı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ile birlikte sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa halkını selamlarken, dikkat çeken açıklamalarda da bulundu.

"Ben de Mehmet Başkan'a abi derim!"

Mehmet Türkmen ile birlikte sahneye çıkan ve açıklamalarda bulunan Başkan Cemil Tugay, "Biz, böyle genelde alışılmışın dışında bir şey yaptık. Mehmet Başkan ile beraber çıktık. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz kendi adımıza değil, insanlarımızın iyiliği için çalışan, onlar adına çalışan insanlarız. Kendi egolarımız, kendi yüksek gururlarımız değil, önemli olan siz halkımızın karşısında olabilmek. Şunu bilin istiyoruz. Ben yaş olarak İzmir'deki pek çok ilçe belediye başkanından daha büyüğüm. Ama Mehmet Başkan'ım benden daha büyük. Diğer başkan arkadaşlarım bana abi der, ben de Mehmet Başkan'ıma abi derim. Sizlerin iyiliği için, sizlerin mutluluğu için çalışmaktan büyük gurur duyduğumuzu söylemek isterim. Az önce oradan sizleri izlerken bir şeyi fark ettim. Aranızda çok güzel pankartları olan gençler var. Bazılarını okudum ama bazılarını okuyamadım. Haysiyet her şeyin üstündedir. Doğru mu?" ifadelerini kullandı.