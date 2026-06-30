Son Mühür/ Osman Günden- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, il başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra harekete geçtiği saha çalışmaları çerçevesinde soluğu Torbalı’da aldı.

Gümrükçü’nün ilk adreslerinden biri, bölgedeki birçok farklı şehirden gelen vatandaşı bir araya getiren Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu oldu.

Yoğun ilgiyle karşılandı

Vanlılardan Karslılara, Diyarbakırlılardan Bitlislilere kadar Anadolu’nun farklı noktalarından gelen hemşehrilerin kurduğu federasyonda Gümrükçü, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Anadolu’nun kadim kültürü İzmir’imizin en büyük zenginliğidir"

Anadolu'dan İzmir'e göç eden vatandaşların kentin kimliğini nasıl güçlendirdiğinden bahseden Gümrükçü, "Anadolu’nun kadim kültürü, hoşgörüsü, dayanışması ve köklü gelenekleri İzmir’imizin en büyük zenginliğidir.

Doğu’dan ve Güneydoğu’dan bu güzel kente göç eden, burayı evi bilen her bir hemşehrimiz, İzmir'imize çok değerli katkılar sunmuştur." ifadelerini kullandı.

"İzmirli oldunuz ve bu kentin ruhunu benimsediniz"

Farklı kültürlerden gelen vatandaşların kente kısa sürede uyum sağladığına dikkat çeken Gümrükçü, "Sizler buraya sadece gelmediniz; İzmir’in kültürüne adapte oldunuz, İzmirli oldunuz ve bu kentin ruhunu benimsediniz.

Bizler geçmişimizi, geldiğimiz toprakların güzelliklerini unutmadan, ortak bir 'İzmirlilik' kimliğinde buluşuyoruz.

Bu bütünleşme sayesinde ayrışarak değil, birleşerek çok daha güçlü, çok daha dinamik bir İzmir yaratıyoruz. Farklılıklarımız bizim ayrışma noktamız değil, bizi birbirimize kenetleyen gücümüzdür." dedi.

"CHP İzmir İl Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarımıza önem veriyoruz"

Sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerdeki rolünden de bahseden Gümrükçü, yönetim vizyonunda "ortak akıl" vurgusu yaptı: "CHP İzmir İl Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarımıza büyük önem veriyoruz.

Kentimizi odalarımızla, muhtarlarımızla, hemşehri derneklerimizin temsilcileriyle ve özellikle sizlerin oluşturduğu bu güçlü federasyonlarla birlikte, omuz omuza yöneteceğiz. Kapımız sizlere her zaman sonuna kadar açık.

Birlikte üretecek, sorunları birlikte tespit edecek ve çözümleri de ortak çalışma kültürüyle yine birlikte hayata geçireceğiz. Torbalı’dan yükselen bu birlik ve beraberlik sesi, tüm İzmir’e örnek olacaktır." diye konuştu.