İzmir Bayındır arası kaç km, yol tarifi nasıl yapılır ve ilçenin nüfusu ne kadar? Hem ilçeye günlük gidip gelenler hem de bölgeye ilk defa yolu düşenler için tüm pratik bilgileri bir araya getirdik.

İzmir Bayındır arası kaç km, yol tarifi nasıl yapılır?

İzmir şehir merkezi ile Bayındır arasındaki karayolu mesafesi ortalama 70 ile 79 kilometre arasında değişiyor. Konak ya da şehirlerarası otogardan yola çıkarsanız ulaşım yaklaşık 1 saat 5 dakika ile 1 saat 20 dakika arasında sürüyor. En yaygın güzergah İzmir-Aydın otoyolu üzerinden Torbalı çıkışını alıp Bayındır tabelasını takip etmek. Alternatif bir rota ise Bornova üzerinden Kemalpaşa yolunu kullanmak; bu güzergah daha uzun sürüyor ama manzaralı bir seyahat sunuyor.

Toplu taşımayla gitmek isteyenler için İzmir şehirlerarası otogardan kalkan Bayındır otobüsleri düzenli seferler yapıyor. Torbalı ilçesinden de dolmuş ve minibüs hatları mevcut. Bereketli ovalar, zeytinlikler ve narenciye bahçeleri arasından geçen yol keyifli bir Ege seyahati sunuyor.

Bayındır nüfusu ne kadar, komşu ilçeleri hangileri?

TÜİK'in 2025 verilerine göre Bayındır'ın nüfusu 39 bin 971 olarak açıklandı. Bir önceki yıl 40 bin 54 olan rakam, 40 bin sınırının altına inerek son dört yılda süregelen düşüş eğilimini devam ettirdi. Genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi ve kırsal alanlardaki nüfus kaybı bu azalışın temel nedenleri arasında gösteriliyor. Erkek nüfusu yaklaşık 19 bin 975, kadın nüfusu 20 bin 79 civarında.

İlçe coğrafi olarak 548 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Kuzeyinde Kemalpaşa ve Turgutlu, güneyinde Tire, batısında Torbalı, doğusunda ise Ödemiş ilçeleri yer alıyor. Kuzeydoğu tarafında Manisa il sınırı bulunuyor. 1871'de belediye, 1875'te ilçe statüsüne kavuşan Bayındır'ın tarihi Ergenli köyü yakınındaki Bayındır Kalesi kalıntılarına kadar uzanıyor.

Bayındır'da ne var, neyiyle meşhur?

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilçe, İzmir'in gıda deposu olarak anılıyor. 1544 yılında inşa edilen Basra Tepesi'ndeki Hacı Sinan Külliyesi, ilçenin önemli tarihi yapılarından biri. Süs bitkisi yetiştiriciliğinin yanı sıra zeytin, zeytinyağı, kesme çiçek ve meyve üretimi Bayındır'ın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor.