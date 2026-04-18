Son Mühür- İzmirli bugün güne biraz "karanlık" başladı. Hafta sonu planlarını erkenden yapanlar veya evde işlerini halletmeye çalışanlar için GDZ Elektrik'ten gelen haber pek de iç açıcı değil. Şehrin 22 farklı ilçesinde, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün gün boyu sürecek elektrik kesintileri yaşanacak.

İşte İzmir'in 18 Nisan 2026 tarihli kesinti programı:

ALİAĞA

Şakran Sayfiye: 10:00 - 16:00

Fatih: 09:00 - 15:05

BALÇOVA

Bahçelerarası: 09:30 - 13:30

BAYINDIR

Yusuflu, Yakacık, Fatih, Fırınlı, Elifli, Yeşilova, Tokatbaşı, Sadıkpaşa, Pınarlı, Zeytinova: 10:00 - 16:00

BAYRAKLI

Turan, Bayraklı (Bayraklı İskele Yolu): 12:00 - 13:00 (Şebeke yenileme ve bakım çalışması)

BERGAMA

Pınarköy: 09:00 - 09:30

Zeytindağ: 09:30 - 17:00

Yukarıbey Kaplan: 09:00 - 15:05

BORNOVA

Gökdere: 01:00 - 01:15

Atatürk, Ergene, Kazımdirik: 09:00 - 13:00

Yakaköy, Sarnıçköy, Beşyol, Kurudere, Karaçam: 09:00 - 14:00

Kemalpaşa: 09:00 - 17:00

BUCA

29 Ekim: 09:00 - 17:00

ÇEŞME

Reisdere, Şifne, Germiyan, Ildır, Yalı: 09:00 - 16:00

DİKİLİ

Salihler, Bahçeli, Kabakum, Kıratlı, Cumhuriyet, Gökçeağıl: 09:00 - 17:00

FOÇA

Yenibağarası, Ilıpınar: 10:00 - 16:00

GAZİEMİR

Zafer, Dokuz Eylül: 10:00 - 16:00

KARŞIYAKA

Bahçelievler: 12:00 - 13:00

Tuna, Alaybey, Bahariye, Tersane: 10:00 - 12:00

KEMALPAŞA

Bağyurdu Yeni: 04:00 - 08:00

KONAK

Atilla, Altıntaş: 11:00 - 12:00

MENDERES

Tekeli, Çakaltepe, Çileme, Karakuyu, Altıntepe, Cüneytbey, Gazipaşa, Gölcükler, Görece, Hürriyet, İTOB OSB, Kasımpaşa, Mithatpaşa: 10:00 - 12:00 VE 13:00 - 16:00

MENEMEN

9 Eylül: 10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ

Konaklı: 09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR

Cumhuriyet: 09:00 - 16:00

SELÇUK

Atatürk, Gökçealan: 13:00 - 16:00

TİRE

Toki, İbni Melek, Karateke, Eskioba, Alacalı, Akkoyunlu, Yenioba, Turgutlu, Mahmutlar, Hürriyet: 10:00 - 16:00

TORBALI

Ertuğrul, Tepeköy: 09:00 - 11:00

Yazıbaşı, Fevzi Çakmak: 10:00 - 16:00

URLA

Zeytineli, Uzunkuyu, Zeytinler, Birgi, Barbaros: 09:30 - 16:30