Son Mühür- İzmirli bugün güne biraz "karanlık" başladı. Hafta sonu planlarını erkenden yapanlar veya evde işlerini halletmeye çalışanlar için GDZ Elektrik'ten gelen haber pek de iç açıcı değil. Şehrin 22 farklı ilçesinde, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün gün boyu sürecek elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte İzmir'in 18 Nisan 2026 tarihli kesinti programı:
- ALİAĞA
Şakran Sayfiye: 10:00 - 16:00
Fatih: 09:00 - 15:05
- BALÇOVA
Bahçelerarası: 09:30 - 13:30
- BAYINDIR
Yusuflu, Yakacık, Fatih, Fırınlı, Elifli, Yeşilova, Tokatbaşı, Sadıkpaşa, Pınarlı, Zeytinova: 10:00 - 16:00
- BAYRAKLI
Turan, Bayraklı (Bayraklı İskele Yolu): 12:00 - 13:00 (Şebeke yenileme ve bakım çalışması)
- BERGAMA
Pınarköy: 09:00 - 09:30
Zeytindağ: 09:30 - 17:00
Yukarıbey Kaplan: 09:00 - 15:05
- BORNOVA
Gökdere: 01:00 - 01:15
Atatürk, Ergene, Kazımdirik: 09:00 - 13:00
Yakaköy, Sarnıçköy, Beşyol, Kurudere, Karaçam: 09:00 - 14:00
Kemalpaşa: 09:00 - 17:00
- BUCA
29 Ekim: 09:00 - 17:00
- ÇEŞME
Reisdere, Şifne, Germiyan, Ildır, Yalı: 09:00 - 16:00
- DİKİLİ
Salihler, Bahçeli, Kabakum, Kıratlı, Cumhuriyet, Gökçeağıl: 09:00 - 17:00
- FOÇA
Yenibağarası, Ilıpınar: 10:00 - 16:00
- GAZİEMİR
Zafer, Dokuz Eylül: 10:00 - 16:00
- KARŞIYAKA
Bahçelievler: 12:00 - 13:00
Tuna, Alaybey, Bahariye, Tersane: 10:00 - 12:00
- KEMALPAŞA
Bağyurdu Yeni: 04:00 - 08:00
- KONAK
Atilla, Altıntaş: 11:00 - 12:00
- MENDERES
Tekeli, Çakaltepe, Çileme, Karakuyu, Altıntepe, Cüneytbey, Gazipaşa, Gölcükler, Görece, Hürriyet, İTOB OSB, Kasımpaşa, Mithatpaşa: 10:00 - 12:00 VE 13:00 - 16:00
- MENEMEN
9 Eylül: 10:00 - 16:00
- ÖDEMİŞ
Konaklı: 09:00 - 17:00
- SEFERİHİSAR
Cumhuriyet: 09:00 - 16:00
- SELÇUK
Atatürk, Gökçealan: 13:00 - 16:00
- TİRE
Toki, İbni Melek, Karateke, Eskioba, Alacalı, Akkoyunlu, Yenioba, Turgutlu, Mahmutlar, Hürriyet: 10:00 - 16:00
- TORBALI
Ertuğrul, Tepeköy: 09:00 - 11:00
Yazıbaşı, Fevzi Çakmak: 10:00 - 16:00
- URLA
Zeytineli, Uzunkuyu, Zeytinler, Birgi, Barbaros: 09:30 - 16:30