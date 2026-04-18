Son Mühür- Bayındır Belediyesi, bölgesel iş birliklerini güçlendirmeye yönelik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ile Belediye Meclis Üyesi Şükrü Süreroğlu, Denizli’de gerçekleştirilen Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’na katılım sağladı.

Bölge genelinden çok sayıda belediye ve meclis üyesinin bir araya geldiği toplantıda, yerel yönetimlerin karşılaştırıldığı sorunlar, çözüm önerileri ve ortak projeler ele alındı. Özellikle kentler arası iş birliğinin arttırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi konuları öne çıktı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür edildi.

Bayındır heyeti, Ege Bölgesi’nde yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, ortak akıl ve iş birliğiyle bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bayındır Belediyesi yetkilileri, bu tür toplantıların yalnızca fikir alışverişi açısından değil, aynı zamanda güçlü bir koordinasyon zemini oluşturması bakımından da önemli olduğunu vurguladı. Bölge belediyeleri arasında kurulan bu iletişim ağının, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.