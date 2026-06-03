İzmir’in Bayındır ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve bir ailenin kabus dolu saatler yaşamasına sebep olan kayıp vakası, polis ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla mutlu sona ulaştı.

Akşam saatlerine kadar haber alınamadı

Bayındır'ın Hacıbeşir Mahallesi’ndeki evinden dün sabah saatlerinde dışarı çıkan 16 yaşındaki genç kızdan akşam saatlerine kadar haber alınamamıştı.

Kızlarının telefonlarına ulaşamayan ve çevrede yaptığı aramalardan cevap alamayan aile, durumun ciddiyetini anlayınca büyük bir korku yaşamıştı. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden aile, kızları adına kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Ekipler detaylı inceleme yaptı

İhbar üzerine Bayındır ekipleri, vakit kaybetmeden genç kızın bulunması için harekete geçti. Ekipler, kızın gidebileceği yerleri ve son görüldüğü noktaları bir bir inceleme altına alırken, aynı zamanda teknik takip ve kamera kayıtları üzerinden kapsamlı bir çalışma başlattı. Süreci titizlikle yöneten ekipler, elde ettikleri verileri bir bir değerlendirdi.

Manisa'da tespit edildi

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, genç kızın İzmir dışına çıktığı ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Bayındır polisi ile Turgutlu'daki meslektaşlarının ortaklaşa yürüttüğü ortak çalışma sayesinde, kızın bulunduğu adres hızla tespit edildi.

Ailesine teslim edildi

Sağ salim ulaşılan 16 yaşındaki genç kız, polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde koruma altına alındı. Emniyetteki resmi işlemlerinin sonrasında genç kız, gerekli prosedürler uygulanarak ilgili birimlere teslim edildi.