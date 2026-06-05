Türk Ordusunun İzmir'e Girişi tablosu, 9 Eylül 1922'de yaşanan zaferi betimleyen bir yağlıboya çalışması. Eser, Wikimedia Commons kayıtlarında ressam Ahmet Ziya Akbulut'a atfediliyor.

Türk Ordusunun İzmir'e Girişi tablosunun ressamı kim?

Türk Ordusunun İzmir'e Girişi tablosunun ressamı, kayıtlara göre Ahmet Ziya Akbulut. Asker ressam geleneğinden gelen sanatçı, güçlü perspektif anlayışıyla tanınıyor. Tablodaki Saat Kulesi, hükümet konağı ve zemindeki tramvay raylarının keskin derinlik hissi de bu ustalığın izlerini taşıyor. Akbulut'un matematik ve astronomiye olan ilgisi, mimari yapıları gerçekçi oranlarla resmetmesini sağlamış görünüyor. Yine de bu tür anma tablolarında atıfların zaman zaman tartışılabildiğini belirtmek gerekiyor.

Türk Ordusunun İzmir'e Girişi tablosu neyi anlatıyor?

Türk Ordusunun İzmir'e Girişi tablosu, ordunun şehre girişindeki o coşkulu anı resmediyor. Önde kalpaklı komutanlar ilerlerken arkada süvariler ve dalgalanan Türk bayrakları görünüyor. Sağda elinde bayrak tutan bir asker, solda ise yöresel kıyafetli kadınlar ve çocuklar dikkat çeken figürler arasında. Geri planda yükselen dumanlar, savaşın henüz dinmemiş izlerini hatırlatıyor. Tüm bu ayrıntılar, kurtuluş gününün hem sevincini hem de ağırlığını aynı sahnede ustaca buluşturuyor.

Türk Ordusunun İzmir'e Girişi tablosunu yapan Ahmet Ziya Akbulut kimdir?

Ahmet Ziya Akbulut, 1869'da İstanbul'da doğan Türk manzara ve mimari ressamı. Kuleli Askeri Lisesi'nin ardından Harbiye'de okudu, resim eğitimini Osman Nuri Paşa'dan aldı. Astronomi ve matematikle de ilgilenmesi, eserlerine kuvvetli bir perspektif kazandırdı. Hatta güneş saatleri yapımına dair bir kılavuz bile kaleme aldı. 1898'de Askeri Matbaa'nın başına geçti, 1913'te ise Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin başkanlığını üstlendi. 1914'te askerlikten ayrılarak Sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğretmenlik yaptı ve birçok ressamın yetişmesine katkı sundu. Sanatçı 1938'de İstanbul'da hayatını kaybetti.