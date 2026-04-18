İzmir'deki market veya pazar tezgahlarından aldığımız o poşet poşet soğanın yolculuğu, aslında Türkiye’nin en bereketli topraklarından biri olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Suriye sınırının hemen dibine kadar uzanıyor. Amik Ovası'nda bu yıl yüzler gülüyor; baharın gelmesiyle birlikte tarlalarda hummalı bir hasat mesaisi başladı.

Suriye sınırında bereketli hasat

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi, Bükülmez Mahallesi’nde 500 dönümlük dev bir alanda ekimi yapılan soğanlar, artık hasat vaktine ulaştı. Bölgedeki üreticiler, bu yıl Amik Ovası’na düşen yağışların oldukça bereketli olduğunu ve toprağın bu yağışı fazlasıyla sevdiğini söylüyor. Emeklerin karşılığını almak isteyen çiftçiler, şimdilerde tarlalarda hummalı bir çalışma yürütüyor.

“Rusya'ya, Suriye'ye ve Avrupa'ya bu yıl soğan gönderiyoruz”

Türkiye Soğan Üretici ve Tedarikçiler Başkanı Reşit Kaya, tarladaki fiyatın 25 TL seviyesinde olduğunu belirterek "Burası Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Suriye sınırına sıfır noktasında üretim yapıyoruz. Şu karşıda gördüğünüz tepeler Suriye'nin ve Türkiye'nin son tarlası. Burada 500 dönüm soğan tarlası var ve biz burada üretim yapıyoruz.

Bu yıl hasat inşallah bereketli olacak. Bol yağmur yağdı, iki katı bir efor harcayarak çok şükür hasada ulaştık ve üretimimizi yaptık. Bugün de burada çuvallamayı görüyorsunuz. Türkiye'nin her tarafına kamyonlarla ve tırlarla gönderiyoruz. Bu yıl 25 TL gibi bir rakam düşünüyoruz. Artık gittiği nokta satış noktalarında rağbet görürse bir sıkıntı olmaz.

Soğanın kilosunu 25 TL devam etmeyi planlıyoruz, geçen yıl yarı fiyatına sattık. Üretim maliyetlerimizin altında sattık ama inşallah bu yıl emeğimizin karşılığını almayı düşünüyoruz. Manavlarda soğan 35 TL arasında satış olması lazım. Geçen yıl dönüm başında 5 ila 6 tondu ama bu yıl 4 ila 5 ton arası rekolte bekliyoruz.

Türkiye'nin bütün illerine gidiyor. Mayıs ayının 10'u itibarıyla ihracatta sevkiyatlara başlayacağız inşallah. Rusya'ya, Suriye'ye ve Avrupa'ya bu yıl soğan gönderiyoruz. Burada Avrupa'ya da bu yıl soğan göndermeye başladık. Yurt içinde bütün illere gidiyor; Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Türkiye'nin bütün illerine buradan Reyhanlı ve Adanalılara sevkiyat yapıyor.

Bizim yetkililerden istediğimiz tek şey üreticiye destek olmak amaçlı, üreticiyle ve tüketicinin arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak. Şimdi bölgedeki marketlerin oluşturduğu fiyatlar üretici ve tüketiciyi de üzüyor. Biz sebze hallerinden her ilin marketi, pazarcısı, manavı o ilin ve ilçenin sebze halinden malını temin ederse malın değeri oluşmuş olur" dedi.