Son Mühür- Bayındır Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 14 değerli taşınmazı satış vitrinine koydu. Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan ihalede, toplam muhammen bedel 15 milyon 341 bin 272,30 TL olarak hesaplandı.

İhale 16 Haziran'da

İlan bilgilerine göre; ihale 16.06.2026 Salı günü saat 14:20’de başlayıp, ardışık zaman dilimleriyle 15:25’te sona erecek. Taşınmazların satışı, Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda toplanan Encümen huzurunda tek tek yapılacak.

İhale tablosunda yer alan bilgilere göre satışa sunulan taşınmazların detayları şu şekildedir:

Yeşilova 160 ada 1 parsel 114,90 metrekare, Yeşilova 160 ada 2 parsel 51,5 metrekare, Yeşilova 160 ada 3 parsel 57,66 metrekare, Çırpı 2722 parsel 481,00 metrekare, Dereköy 101 ada 281 parsel 450,58 metrekare, Dereköy 136 ada 18 parsel 442,00 metrekare, Furunlu 146 ada 1 parsel, Furunlu 208 ada 35 parsel 4640,10 metrerekare Zeytin Bahçesi, Kızılcaova mahallesi 146 ada 5 parsel 306,42 metrekare yol fazlası, Kızılcaova mahallesi 106 ada 189 parsel 1293,01 metrekare zeytinlik, Yakapınar mahallesi 195 ada 1 parsel 1147,48 metrekare tarla, Yakapınar mahallesi 194 ada 4 parsel 905,99 metrekare zeytinlik, Dernekli mahallesi 163 ada 73 parsel 3748,61 metrekare zeytinlik, Yakapınar mahallesi 192 ada 16 parsel 275,12metrekare tarla

Yatırımcının gözü en çok Furunlu ve Çırpı'da

Satış listesindeki en yüksek muhammen bedelli taşınmaz, Furunlu Mevkii'nde yer alan 4.640 metrekare büyüklüğündeki 208 ada 35 parsel numaralı Zeytin Bahçesi (2.320.050,00 TL) oldu. Onu, Çırpı Mevkii'nde bulunan 2722 parsel nolu 481 metrekarelik arsa (2.271.500,00 TL) takip ediyor. Yatırımcılar, taşınmazların şartnamelerine ve detaylı bilgilerine ILN02480576 ilan numarası ile ilan.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler.