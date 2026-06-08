Son Mühür- Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV)'ın Bahar 2026 raporu yayınlandı.

30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada 595 kişiyle görüşüldü.



İzmir'den Kılıçdaroğlu'na manidar mesaj...



Araştırmada en dikkat çekici detaylardan biri CHP'deki güncel parti içi iktidar kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'in bakışının tahminlerin ötesinde olumsuz olduğunu göstermesi oldu.



''Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanlığına geri dönerse desteklerim'' diyenlerin oranı sadece yüzde 14.7'yken, katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 77.2 gibi ezici bir oran olduğu görüldü.

CHP'yi İzmir'de bekleyen tehlike...



CHP açısından İzmir'den asıl tehlike sinyalleri ise ''İzmir'i CHP dışında bir partinin yönetmesini isterim'' başlığına verilen cevaplardı.

Bu soruya katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 54.6 olarak kayıtlara geçti. İzmir'i CHP yönetsin diyenlerin oranı yüzde 34.6'da kaldı.



İzmirliler hangi lidere güveniyor?



İzmirliler'in liderlere olan bakışının sorgulandığı bölümde en güvenilir isim olarak Mansur Yavaş adı öne çıktı. Yavaş'ın yüzde 50.8'le ilk sırada yer aldığı listede Ekrem İmamoğlu'na verilen desteği yüzde 45.9, Özgür Özel'in ie yüzde 34.4 oy aldığı görüldü.



Toplumsal kaygımız artıyor...



İzmir Barometresi Bahar 2026 araştırması, kentte ekonomik baskının, siyasal güvensizliğin ve toplumsal kaygının derinleştiğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre İzmirlilerin yüzde 45’i geçinemediğini belirtirken rahat geçinip birikim yapabildiğini söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 15’te kalıyor. Kentte en yoğun hissedilen duygu 10 üzerinden 6,9 ortalama ile “stres ve kaygı” olurken mutluluk ortalaması 4,7 seviyesinde ölçülüyor.



CHP'ye olan güven azalıyor...



İzmirlilerin yüzde 53'ü bir sonraki seçimde iktidarın değişeceğini düşünürken, “CHP iktidara gelirse ülkenin sorunlarını çözebilir.” görüşüne katılanların oranı yüzde 37'de kalıyor.

Araştırma, siyasete yönelik güven kaybının da belirginleştiğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 55’i siyasete olan ilgisinin azaldığını ifade ederken yüzde 62’si siyasi haberleri takip ettikten sonra kendisini daha kötü hissettiğini söylüyor.

