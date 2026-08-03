Son Mühür- Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Batıçim), İzmir Bornova’da bulunan fabrikasının işletmesini 3 yıllığına bağlı ortaklığı Batıçim Çimento Sanayi A.Ş.’ye devretti. Tesis, 1 Ağustos itibarıyla yeni yapılanma altında faaliyetine devam ediyor.

Batıçim, üretim tarafındaki organizasyonel yapısını değiştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Bornova Fabrikası’nın işletme hakkını grubun bağlı ortaklığına devretti. Yapılanma süreci tamamlandı. Sözleşme imzalandı.

Süreç nasıl ilerledi?

Kararın alınmasındaki süreç geçmişe dayanıyor. Yönetim Kurulu ilk kararı Nisan 2025’te almıştı. Genel Kurul ise onayını Haziran 2026’da verdi.

Devir bedeli ve şartları için SPK lisanslı Rota Taşınmaz Değerleme A.Ş. bir rapor hazırladı. Mayıs 2026 tarihli bu değerleme raporunu baz alan taraflar, 31 Temmuz’da masaya oturdu. 3 yıl süreli İşletme Devir Sözleşmesi resmiyet kazandı.

Sözleşme neleri kapsıyor?

Bornova’daki tesis, tüm donanımıyla birlikte işletilmek üzere yeni şirkete verildi. Devredilen varlıklar şöyle:

Tesisin tamamı, depolama alanları ve laboratuvarlar,

Makine Parkı, araçlar, yazılım ve donanım hakları,

Elektrik üretim ve atık yakma lisansları,

Mevcut bayi, distribütör ve satış sözleşmeleri,

Marka ve logo kullanım hakları.

Tesis bütünüyle faal olarak işliyor

Üretim hattında bir duraksama yaşanmadı. Tesis klinker, çimento ve hazır bağlayıcı imalatını 1 Ağustos itibarıyla Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. çatısı altında sürdürüyor. Satış operasyonları da aynı şekilde devam ediyor.