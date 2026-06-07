9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu, aslında 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un doğal sonucu oldu. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde ağır yenilgi alan Yunan kuvvetleri batıya doğru çekildi. Türk ordusu da hız kesmeden İzmir yönüne ilerledi.

9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu öncesinde neler yaşandı?

15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaliyle başlayan acı dönem, üç yıl boyunca bölge halkına ağır bedeller ödetti. Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül'de verdiği "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle Takip Harekâtı başladı. Geri çekilen Yunan birlikleri köyleri ve kasabaları ateşe verdi; Türk ordusu ise neredeyse hiç durmadan ilerledi. Torbalı ve Menderes Vadisi'nden çekilen kuvvetler, Seydiköy çevresinde süvariler tarafından durduruldu.

9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu sabahı süvariler şehre girdi

Fahrettin Altay komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, öncü tümenleriyle farklı kollardan İzmir'e doğru yarıştı. 9 Eylül sabahı Mürsel Paşa'nın birlikleri Bornova üzerinden şehre girdi. Saat 10.30 sularında Konak'taki hükümet konağına ulaşan Yüzbaşı Şerafettin Bey, binadaki Yunan bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çekti. Aynı saatlerde Kadifekale burçlarına da bayrak dikildi ve kurtuluş ilan edildi.

9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu nasıl anılıyor?

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 10 Eylül sabahı Belkahve üzerinden İzmir'e girerek halkın coşkulu sevgisiyle karşılandı. 18 Eylül'e gelindiğinde Batı Anadolu, Yunan askerlerinden tümüyle temizlendi. Bugün her 9 Eylül'de İzmir sokakları törenler, yürüyüşler ve konserlerle dolar; kurtuluşun yıl dönümü kentin en coşkulu günlerinden biri olarak yaşanır.