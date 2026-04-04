Son Mühür / Osman Günden -AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Çankırı, Tugay’ın "şirazeden çıktılar" şeklindeki sözlerini eleştirerek, İzmir’deki mevcut sorunlar üzerinden belediye yönetiminin vizyonsuzlukla malul olduğunu savundu.

‘Hatırlatalım’ dedi, tek tek saydı…

“Cemil Tugay, şehrimizin hakkını savunan Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan açıklamalarına istinaden "şirazeden çıktılar" demiş. Sayın Tugay, belli ki bir kavram kargaşası yaşıyorsunuz; gelin biz size İzmir’in gerçek "şirazesini" hatırlatalım” sözleriyle açıklamalarına başlayan AK Partili vekil Çankırı, “Sizin şirazeniz; daha koltuğa oturur oturmaz kendi partinizin belediye başkanlarına "ayar verme" kavgalarına girdiğinizde çoktan kayboldu. Sizin şirazeniz; İzmirliyi kokudan nefes alınamayan bir körfeze mahkum edip, beceriksizliğin suçunu Ankara’ya atma çabanızda koptu. Sizin şirazeniz; İZSU’nun ihmaliyle sokak ortasında vatandaşımızı elektrik çarpıp hayatını kaybettiğinde, Kültürpark’ın göbeğinde devrilen vinçte bir işçimiz can verdiğinde ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde hiçbir önlem alınmayan o derin çukura düşen emekçi kardeşimizin hayatı karardığında darmadağın oldu! Ailesinin "bu bir kaza değil, ihmalkarlık" çığlığına kulak tıkadığınızda bitti! Sizin şirazeniz; halkın vekili eksiklerinizi yüzünüze vurduğunda, icraat üretemeyip hakarete sarıldığınız an bitti!” ifadelerini kullandı.

‘Vizyonsuzluğunuzda kayboluyor’

“Üstelik bir tıp doktoru olarak Şehir Hastaneleri’ne "bu ülkeye atılan en büyük kazık" demeniz tam bir ibret vesikasıdır” sözleriyle devam eden Çankırı, “Sizin "kazık" dediğiniz o dev tesislerde her gün binlerce İzmirli modern şartlarda şifa buluyor. Hastaneye dil uzatacağınıza, İzmirliyi yıllardır mahkum ettiğiniz o "hizmet fukaralığına" bir isim takın! İzmir halkı sizin ideolojik kavgalarınızın değil, hak ettiği hizmetin peşinde. Siz polemiklerle günü kurtarırken, İzmir’in geleceği sizin bu vizyonsuzluğunuzda kayboluyor. Hizmet üretemeyen, kelime üretir!” mesajı verdi.