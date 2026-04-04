SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Sağlık camiasının dinamik ismi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin emektarı Necat Tören, Şehit Gazi Sağlık Birlik-Sen Konak İlçe Başkanı seçildi. Kendisi de bir şehit yakını olan Tören’in bu kritik göreve gelişi, sağlık çalışanlarının hak mücadelesinde "sahadan gelen güçlü ses" olarak nitelendiriliyor.

Sahadaki Soruna Doğrudan Çözüm

Necat Tören, yalnızca bir sendika başkanı değil, yıllardır sağlık sisteminin en yoğun merkezlerinden biri olan Tepecik’te omuz omuza çalıştığı personelin sorunlarını bizzat yaşayan bir isim. Göreve gelişi, kağıt üzerindeki çözümlerden ziyade, sahanın gerçeklerine uygun, sonuç odaklı bir yönetim anlayışının ismi olarak görülüyor.

Vefa ve Onur Çatısı Altında Büyük Buluşma

Seçimde yönetimi ile birlikte en yüksek oyu alan Necat Tören, koltuğuna oturur oturmaz verdiği ilk mesajla sendikal mücadeleye manevi bir boyut kazandırdı. Şehit yakını olmanın verdiği yüksek sorumluluk bilincini sendikal kimliğiyle birleştiren Tören, "Bizim için şehit nurlanmış, gazi onurlanmıştır. Haklarımız için tek yürek, tek ses olma vakti. Bu çatı altında buluşmak sadece bir tercih değil, kutsal bir sorumluluktur" dedi.

Konak’ta Yeni Bir Dönem Başlıyor

Tören’in başkanlığıyla birlikte, sağlık çalışanları arasında parçalanmış seslerin tek bir iradede toplanması hedefleniyor. Özellikle Konak bölgesindeki sağlık tesislerinde görev yapan personelin özlük hakları ve çalışma koşulları konusunda, Tören’in önümüzdeki günlerde atacağı adımlar şimdiden merak konusu oldu.