Osman Günden / Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçe ziyaretleri kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın’ı makamında ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Altan İnanç ile Memet Eren’in de eşlik ettiği ziyarette, ilçede devam eden projeler ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği adımları ele alındı. Makam ziyaretinin ardından Atatürk Mahallesi Çarşısı’na geçen Başkan Tugay, bölge esnafını tek tek gezerek hayırlı işler dileğinde bulundu, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve önerileri dinledi.

"Çözüm Odaklı Belediyecilik Anlayışıyla Çalışıyoruz"

Saha gezisi sırasında kent yönetiminde ortak akıl vurgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz," diyerek vatandaşların taleplerine hızla yanıt üretmeyi hedeflediklerini belirtti.