Son Mühür/Beste Temel- Kültürlerarası Tiyatro Platformu tarafından 19 yıldır kesintisiz sürdürülen Türkiye Tiyatro Buluşması, bu yıl 23-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Basın sözcüsü Arda Kuru ve Tiyatro Platformu İzmir Temsilcisi Özgün Aytar tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, etkinliğin detayları ve sanatta dayanışma vurgusu öne çıktı.

Açılış ödül töreni ve konserle yapılacak

Buluşmanın resmi açılışı, 23 Temmuz Perşembe saat 21.00’de Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlenecek ödül töreniyle gerçekleşecek. Sanata, topluma, barışa ve özgür düşünceye katkı sunan kişi ve kurumlara verilecek ödüllerin ardından program, Dua Kuba ve Margarita’nın konseriyle devam edecek.

Kamp ve doğa iç içe bir kültür alanı

Geleneksel festival anlayışının ötesine geçerek amatör, alternatif ve profesyonel tiyatro gruplarını eşit bir zeminde buluşturmayı hedefleyen etkinlik, Ortaköy Mesire Alanı’nda kurulacak kamp düzeniyle sanatı gündelik yaşamın ortasına taşıyacak. Katılımcılar gündüzleri doğayla iç içe atölye, seminer ve söyleşilere katılırken; öğleden sonraları Kent Park’ta, akşamları ise Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde oyun izleme imkânı bulacak. Gece saatlerinde ise Aldante’nin tematik bilgi yarışmalarıyla kamp neşesi sürdürülecek.

Ulusal ve uluslararası isimlerden oluşan zengin eğitmen kadrosu

Etkinlik programında ulusal ve uluslararası alandan dikkat çeken atölye ve çalışmalar yer alıyor:

Yoga ve Nefes: Efe Özcan

Tragedya Atölyesi: Sofia Kapsourou

Ses Çalışmaları: Ayşe Buse Kurt

Doğaçlama Atölyesi: Burak Tamdoğan

Dramaturji: Birol Tezcan

Seminerler: Cengiz Toraman ve Neslihan Ekim

Postdramatik Tiyatro: Ayşe Emel Mesçi (Kent Park)

Dans Atölyesi: Metehan Gözütok

Shakespeare Oyunculuğu: Johannes Schäfer

Commedia dell’Arte: Michele Guaraldo

Ayrıca Nazif Uslu, Nurhan Uslu, Hatice Görgeç, Sinan Küçüköz, Kamer Yıldız Ok, Av. Utku Kılınç, Çağlar İşgören, Metin Güler, Hüseyin Kolay ve İAL Tiyatro ekibi gibi isimler sanatçıların çalışma koşulları, ifade özgürlüğü ve örgütlenme sorunları üzerine panellerde yer alacak.

"Sanat halkındır, dayanışmayla büyür"

Açıklamada, tiyatronun yalnızca sahnede gerçekleşen bir temsil değil; itiraz etmek, hatırlamak ve yüzleşmek olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Sanat yalnızca belirli merkezlere veya ekonomik imkânı olanlara ait değildir. Sanat halkındır. Tiyatro meydanlarda, parklarda, köylerde ve sokaklarda var olmalıdır. Tüm tiyatro dostlarını perdeyi birlikte açmaya, sözü birlikte büyütmeye ve Manisa'da buluşmaya davet ediyoruz."

