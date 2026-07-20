Son Mühür- Güzelbahçe ilçesi Atatürk mahallesinde yer alan ve mevcut imar planlarında meskut konut alanı olarak belirlenen bölge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla Belediye hizmet alanına dönüştürüldü. Güzelbahçe Belediye Başkanlığı’nın 18 Mayıs 2026 tarihli yazı ile gündeme gelen Atatürk Mahallesi 547,557 ve 668 sokaklar arasında kalan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi resmiyet kazandı. Söz konusu plan değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Haziran 2026 tarihli oturumunda uygun görüldüğü belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 6 Temmuz 2026 tarihinde onaylanan yeni imar planı, yürürlüğe girdi. Yapılan bu değişiklikle birlikte, ilçenin merkezi noktalarından birinde yer alan söz konusu alanda belediye hizmet tesislerinin yapımı açılmış oldu.

Söz konusu alanda belediyenin hizmetleri karşılayacak birimi yok diye...

Plan alanının ulaşım ağındaki yeri ise Güzelbahçe ilçesi, Çeşme- İzmir otoyolunun ilk çıkış noktası olan Seferihisar çıkışında yer alıyor. Planın önerisi ise alanın kamu yararı doğrultusunda belediyenin, hizmet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alan bulunmadığı bu nedenle vatandaşlara daha etkin ve erişilebilir kamu hizmeti sunulması için konut alanına isabet eden imar adasının, belediye hizmet alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlandığı belirtildi.

Söz konusu imar değişikliği 20 temmuzda askıya çıktı. 18 Ağustos 2026 tarihinde ise askıdan inecek. Vatandaşların bu süre içerisinde itiraz etme hakları bulunuyor.