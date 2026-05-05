Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti.

Görüşmede Ege’nin her iki tarafını kapsayan ortak kültüre dikkat çekilirken, verilen dostluk mesajının dışında hayata geçirilmesi hedeflenen ortak projelerin ilk temelleri de atıldı.

Atina’da İzmir rüzgarı esecek

Ziyaretin en dikkat çeken konusu, Başkan Tugay’ın Atina için sunduğu "İzmir Günleri" tavsiyesi oldu. İzmir’in kültürel ve coğrafi olarak Yunanistan ile olan bağlarından bahseden Tugay, kentin bu yakınlık sayesinde Yunan kültürüne son derece alışık olduğundan bahsetti.

Geçtiğimiz aylarda Selanik’e gerçekleştirdiği ziyareti ve oradaki içten karşılamayı hatırlatan Tugay, benzer bir samimiyetin Atina ile de kurulmasını istediğini söyledi.

Kültür ve Gastronomiyle Güçlenen Bağlar

Toplantıda, geçtiğimiz yıl Midilli Belediyesi ile yapılan ortak gastronomi ve kültür festivalinin yarattığı olumlu atmosfer yeniden gündeme getirildi.

İzmir halkının Yunan adalarıyla olan güçlü iletişimi artırmak istediklerini söyleyen Tugay, yalnızca turistik değil sanatsal anlamda da bir bağ kurulması gerektiğini ifade etti. Tugay, tiyatro ve müzik gruplarının karşılıklı olarak her iki ülkede sahne alması önerisini sundu.

Ortak projeler ilerletilmeli

Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis ise İzmir’in tutumuna aynı samimiyetle karşılık verdi. İş birliğine her zaman açık olduklarını söyleyen Bizakis, özellikle genç kuşağın birbirini daha iyi tanıması için değişim programlarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Büyükelçi, yalnızca kültürle sınırlı kalmayıp inovasyon, teknoloji ve iş dünyası gibi alanlarda da ortak projeler ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.