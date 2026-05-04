Son Mühür/Selda Meşe- La Vie Nouvelle’de kapılarını açan, İzmir'de ilk kez düzenlenen Runway Fashion İzmir, üç gün boyunca defilelerden söyleşilere uzanan zengin programıyla moda dünyasının önde gelen isimlerini, tasarımcıları, cemiyet ve protokolü bir araya getirdi.

İzmir'de dolu dolu 3 gün yaşandı

Ana sponsorluğunu İsonem ve Eminoğlu Mermer’in üstlendiği, İzmir'in moda sektörüne 3 gün boyunca hareket getiren Runway Fashion İzmir, amacına ulaşarak büyük ses getirdi. Runway Fashion İzmir organizasyonunun kurucuları ve aynı zamanda defilelerin koreografları olan Duman Fashion Events ile Dora Magazin ev sahipliğinde yapılan moda gösterilerinde, yeni sezon koleksiyonları birbirleriyle yarıştı. Etkinlik after partilerle ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Moda severlerden tam not

Türkiye’nin en ünlü tasarımcılarının yer aldığı etkinlikte, moda dünyasının önde gelen isimlerinden Cihan Nacar, Simay Bülbül ve Siren Ertan ilham veren söyleşileriyle etkinliğe değer katarken; defilelerde ise JM Bride’s, Emine Yıldırım, Burak Çiçek, Blazer, HS Sposa, Ayla Ölçer, Milano Vento, Zeynep Olgun ve Murat Acar imzalı kreasyonlar podyumda boy göstererek moda severlerden tam not aldı.

Çok sayıda bürokrat katıldı

İzmir’de ses getiren etkinlikte ayrıca İvan Sert, Wilma Elles , Melih Özkaya, Gözde Gürkan ve Efe Batur gibi tanınmış isimlerin yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu başta olmak üzere çok sayıda bürokrat ve kaymakam da katılım gösterdi.

Moda tutkunlarını buluşturdu

Üç gün boyunca gerçekleşen organizasyon, yalnızca defilelerden ibaret kalmayıp; söyleşiler ve deneyim alanlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bütünsel bir moda atmosferi sundu. İzmir’in sosyal ve kültürel hayatına güçlü bir katkı sağlayan etkinlik, sektör profesyonelleri ile moda tutkunlarını aynı platformda buluşturmayı başardı. Runway Fashion İzmir 2026, yarattığı etkiyle İzmir’de moda adına unutulmaz bir iz bıraktı.