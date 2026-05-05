Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadifekale’de uygulamaya koyduğu Aziz Polikarp Anı Alanı, şehrin tarihi birikimi ve dini turizm potansiyelini yeni bir boyuta taşıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin şimdiden rotasına giren bu yeni merkez, yalnızca bir gezi noktası değil, aynı zamanda İzmir’in çok yönlü geçmişine açılan bir kapı görevini üstleniyor.

Kadifekale’de tarihi dokunuş

İzmir’in binlerce yıllık mirasını gün yüzüne çıkarmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale bölgesinde özel bir projeyi hayata geçirdi.

Kadifekale’de kapılarını açan bu yer, İzmir’in dünya inanç haritasındaki yerini güçlendirerek şehre gelen ziyaretçi sayısını arttırmayı hedefliyor.

Turizm Şube Müdürlüğü’nün detaylı çalışmalarıyla şekillenen alan, ziyaretçilerine İzmir’in ruhunu ve manevi geçmişini bir arada sunuyor.

Turistlerin uğrak yeri oldu

Açılışından bu yana büyük bir ziyaretçi yoğunluğuna tanıklık eden yer, özellikle yabancı turist gruplarının uğrak noktası haline geldi.

Seyahat acentelerinin tur programlarına hızlıca eklediği bölgede, ulaşım kolaylığı için özel otobüs otoparkları da yapıldı.

Alanın görsel kimliğini tamamlayan logo çalışmaları ve altyapı çalışmalarıyla birlikte, Kadifekale’nin görünümü de modern bir turizm noktasına dönüştü.

8 bin 500 yıllık tarih

Ziyaretçiler alanı gezerken yalnızca manzarayla değil, tarihi bilgiyle de karşılaşıyor. Alana konulan bilgilendirme panoları; İzmir’in 8 bin 500 yıllık yolculuğundan Hristiyanlık dünyası için kritik önemdeki Yedi Kiliseler’e kadar büyük bir yeri kapsıyor.

Aziz Polikarp’ın hayat hikayesinin dışında, bölgedeki simgesel değeri yüksek Menengiç Ağacı’nın kültürel önemi de bu panolar üzerinden detaylandırılıyor.

Uluslararası arenaya çıkıyor

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı’ndan İzmir Turist Rehberleri Odası’na, TÜRSAB’dan Kültür ve İnanç Turizmi Derneği’ne kadar birçok ilgili kurumun iş birliğiyle büyüyen proje, şimdi uluslararası arenada tanıtıma sunuluyor.