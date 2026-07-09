Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye bürokrasisindeki temizlik operasyonuna yeni bir halka ekledi. CHP'den istifa edip bağımsız koltuğa geçtikten sonra kadro hamlelerini hızlandıran Tugay, bu kez ulaşımdan sorumlu kritik ismi, İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu’nu görevden aldı.

Daha önce de İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Genel Müdür Aykut Uçar da aynı şekilde görevden alınmıştı.

Göreve geldiğinde Tugay atamıştı

Bağımsız başkan Tugay, 2024 yılındaki seçimlerin ardından göreve gelir gelmez ulaşımdaki eski genel müdür Ali Celal Ergin’i göndermiş, yerine Grand Plaza'dan güvendiği Arda Şekercioğlu’nu yerleştirmişti.

Kulisler ise başka bir iddiayla çalkalanıyor. İddialara göre bu tasfiyeler sıradan bir performans revizyonu değil. Hedefte, Veli Ağbaba'nın referansıyla belediyeye yerleşen kadrolar var. Tugay’ın partiden ayrılmasıyla birlikte, içerideki "parti referanslı" isimleri ayıklamaya başladığı öne sürülüyor.

Masada kriz, kapıda grev var

Görevden alma kararı, İZULAŞ’ı en zayıf anında yakaladı. Şirket bir süredir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) çıkmazıyla boğuşuyor. Sendika ile yönetim arasındaki pazarlıklar tıkanınca işçiler geçtiğimiz günlerde sandığı kurmuş ve yüzde 97 oranında grev oyu çıkmıştı.

7 Ağustos kilit tarih

Süreç, direksiyon başındaki ve atölyelerdeki 800 işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Eğer önümüzdeki haftalarda, yani 7 Ağustos’a kadar masada anlaşma sağlanamazsa İzmir’i büyük bir kaos bekliyor. İZULAŞ bünyesindeki yaklaşık 300 otobüs kontak kapatacak. Şehir içi ulaşımın bel kemiği kopmak üzereyken, Tugay’ın yeni yönetimle bu krizi nasıl çözeceği merak konusu.