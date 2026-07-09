Son Mühür / Yağmur Daştan - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, İzmir’de gerçekleştirilen Ege Bölgesi’nde hizmet veren gazete ve internet haber siteleri sahip ve yöneticilerinin katılımıyla bölge toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Genel Müdür Çay’a Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun ve Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez de eşlik etti.

Bölge ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek açıklamalarına başlayan Genel Müdür Çay, “Dün Bursa’da, bugün İzmir’de yarın ise Antalya’da bölge ziyaretlerimiz olacak. Geçtiğimiz haftalarda bölge ziyaretleri kapsamında Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da basınımızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Bölge ziyaretleri kapsamında gittiğimiz şehirlerde ve yaptığımız görüşmelerde İŞKUR ile yapılacak protokol en çok sorulan sorulardan biriydi. “Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ve İletişim Başkanımız Burhanettin Duran’ın nezaretinde imza altına alındı. Yakın zamanda hazırlık aşamaları tamamlanacak ve sonrasında da hayata geçirilmiş olacak. İşbaşı eğitim programı, istihdam ve mesleki eğitim dahil olmak üzere sizlere fayda sağlayacak birtakım uygulamaları kapsayacak bir protokol. Daha önce 3 bin 600 genç bu protokolden faydalanmış, bu dönemde de çok sayıda genç ve yeni mezun arkadaşımızın yararlanacağı bir protokol imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

“Köprü görme hedefimiz var”

Basın sektörünün gelişen ihtiyaçlarına yönelik eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirten Çay, internet haber sitelerine yönelik hazırlanan eğitim ve bilgilendirme ihtiyaç analizi anketine dikkati çekti. Tüm basın kuruluşu ve temsilcilerinden anketi dikkate almaları çağrısı yapan BİK Genel Müdürü Çay, “Yeni dönemde eğitim ve planlamalarımız açısından sizden gelecek geri dönüşler çok önemli. Eğitim çalışmalarımız halihazırda devam ediyor. Yeni dönemde de talepler doğrultusunda eğitim planlamaları yapacağız.

Üniversitelerle yapılan iş birliklerine önem veriyoruz. Bu çerçevede üniversitelerdeki birikimin sahaya yansıması ve sahadaki tecrübenin de akademiye faydası söz konusu. Basın İlan Kurumu olarak köprü vazifesi görme hedefimiz var. Geniş bir staj imkanı da sağlamaya başladık. Bu yıl 64 öğrenciye bölge müdürlüklerini de kapsayacak şekilde staj imkanı sunduk” dedi.

“Bu markayı ne kadar güçlendirirsek…”

15 Temmuz’un 10’uncu yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi” çalışmalarına ilişkin de bilgiler veren Çay, şunları aktardı: Atölye çalışmalarımızı tamamladık. 7 bölgeyi temsilen 7 ilde bir atölye çalışması icra edildi. Bu sene 15 Temmuz’un 10’uncu yılı olması nedeniyle özel bir çalışma yaptık. Sizin de desteğiniz önemliydi. Atölyelerimizle elde ettiğimiz çıktılar bir sergiye dönüştü. Bu sergi yarın İzmir’de İstinyepark AVM’de açılacak. Yine 15 Temmuz günü TBMM çatısı altında BİK’in bu sergisini TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’un katılımıyla vekillerimizle de paylaşma şansımız olacak. BİK önemli ve basın için kıymetli bir marka. Bu markayı ne kadar kuvvetlendirirsek elimizdeki imkanlar da bu kadar güçlenecektir.”

Basın sektörüne yönelik destekleri artırmak amacıyla farklı kurumlarla iş birlikleri geliştirdiklerinin altını çizen Genel Müdür Çay, Türkiye Sigorta, Kredi Garanti Fonu ve diğer kurumlarla hayata geçirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaptıkları çalışmalarla sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeni imkanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çay, daha sonra yayın temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerinin dinledi.

“Otokontrol mekanizması güçlendirilmeli”

“Sahanın gerçeklerinin farkındayız, denetimlerimizi aksatmadan yapmaya çalışıyoruz” mesajı da veren BİK Genel Müdürü Çay, “Tespitler karşılıksız kalmıyor. Biz denetimle görevliyiz. Sahanın daha disiplinli ve haberciliğin muteber bir meslek olması amacıyla otokontrol mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bazı konuları hep birlikte ele almamız gerektiği kanaatindeyiz” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Kandemir'den 'TİMBİR' mesajı

Toplantının ardından Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkan Yardımcısı ve Kandemir Medya İmtiyaz sahibi Hakan Kandemir, BİK Genel Müdürü Çay'a verimli geçen toplantı için teşekkürlerini ileterek, Birliğin yeni dönemde BİK ile daha fazla çalışma yapmak istediğini belirtti.