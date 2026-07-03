Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren önemli ulaşım şirketlerinden biri olan İZULAŞ’ta, bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde taraflar arasında uzlaşı sağlanamamıştı. Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube bünyesinde örgütlü olan belediye işçileri, sürecin tıkanması üzerine gelecekte atılacak adımları belirlemek amacıyla sandık başına gitti. İşçilerin önünde iki kritik seçenek bulunuyordu: Ya kendilerine sunulan yüzde 16,30 oranındaki ücret ve sosyal haklar artış teklifini kabul edeceklerdi ya da hak mücadelesini büyüterek grev kararı alacaklardı.



Büyük bir katılımın gerçekleştiği oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve sayım işlemine geçildi. Sandıktan çıkan sonuç, işçilerin kararlılığını gözler önüne serdi; İZULAŞ çalışanlarının yüzde 97 gibi ezici bir çoğunluğu tercihini "greve evet" yönünde kullandı. Çıkan bu güçlü irade, sunulan mevcut teklifin işçiler tarafından kesin bir dille reddedildiğini açıkça ortaya koydu.



Oylama sonuçlarının netleşmesinin ardından Belediye-İş Sendikası yetkilileri tarafından kritik bir açıklama yapıldı. Sendika yönetimi, diyalog kapılarını tamamen kapatmadıklarını ve kentin toplu taşıma ağında bir kriz yaşanmaması adına İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine 7 Ağustos tarihine kadar süre tanıdıklarını duyurdu.