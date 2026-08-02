Son Mühür/Hüseyin Demir U20 Kadın Sutopu Milli Takımımız, 1-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında Portekiz’in Oeiras kentinde düzenlen Avrupa Şampiyonası’nde ülkemizi temsil ediyor. Başantrenör Dimitris Mavrotas yönetiminde yoğun bir hazırlık süreci geçiren Ay-Yıldızlılarımız, Ankara kampının ardından 30 Temmuz’da şampiyonanın düzenleneceği Oeiras’a hareket etti. 20 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takımımız, grup aşamasında Sırbistan ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Millilerimiz ilk maçında İsviçre karşısında 21-7’lik skorla mağlup etti. Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, “Ay-Yıldızlı sporcularımıza ve teknik ekibimize Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcuları; Mina Bozkurt, Eda Moroğlu, Gülen Selin Yüksel, Hanzade Dabbağ, Neda Yıldız, İremnaz Karataş ve Elif Damla Işılak, Sutopu Kadınlar U20 Avrupa Şampiyonası’da ülkemizi temsil ediyor.

Muhabir: Hüseyin Demir