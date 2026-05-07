İzmir’in en iyi ortaokulları arasında hem köklü devlet okulları hem de güçlü özel kurumlar bulunuyor. Velilerin büyük bölümü artık sadece “marka okul” yerine öğretmen kadrosu oturmuş, disiplin sistemi güçlü ve lise yerleştirme başarısı yüksek kurumlara yöneliyor. Bu nedenle bazı eski devlet okulları hâlâ ciddi talep görüyor.

İzmir’de öne çıkan özel ortaokullar

İzmir Özel Türk Koleji’nin Konak Bahattin Tatış, Bornova ve Büyükçiğli kampüsleri şehirde uzun yıllardır en çok tercih edilen okullar arasında yer alıyor. LGS başarısı ve yabancı dil eğitimi nedeniyle özellikle ortaokul tarafında yoğun talep görüyor.

Bunun yanında Bilfen Koleji’nin Bornova ve Güzelbahçe kampüsleri son yıllardaki sınav başarılarıyla dikkat çekiyor. Bahçeşehir Koleji, TAKEV, Tevfik Fikret, Çakabey, Piri Reis Okulları, MEV Koleji ve Özel Ege Lisesi kampüsleri de İzmir’de veli araştırmalarında üst sıralarda bulunuyor.

Son dönemde İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın İzmir kampüsü de akademik başarı iddiasıyla öne çıkan kurumlar arasında gösteriliyor. Robotik kodlama, STEM sınıfları ve yoğun İngilizce programları özellikle yeni nesil veli profilinin dikkat ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Devlet ortaokullarında hangi okullar öne çıkıyor?

Devlet okulu tarafında ise Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Bornova ve Konak çevresindeki bazı köklü ortaokullar yoğun talep görüyor. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Ortaokulu, Menemen Bülent Okan Ortaokulu, Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu ve Konak Misak-ı Milli Ortaokulu geçmiş yıllardaki sınav başarılarıyla sık anılan kurumlar arasında bulunuyor.

Bazı velilerin iyi devlet ortaokullarının kayıt bölgesine girebilmek için adres değişikliği yaptığı da biliniyor. Çünkü başarılı devlet okulları, özel okullara göre daha düşük maliyetle güçlü akademik ortam sunabiliyor.

Ortaokul seçerken hangi detaylara bakılmalı?

Uzmanlara göre velilerin sadece reklam ve marka algısıyla hareket etmemesi gerekiyor. Okulun son yıllardaki fen lisesi ve nitelikli Anadolu lisesi yerleştirme oranları mutlaka incelenmeli.

Bunun yanında sınıf mevcutları, yabancı dil saatleri, rehberlik sistemi, etüt düzeni ve ulaşım süresi de öğrencinin başarısını doğrudan etkiliyor. Eve yakın, akademik sistemi oturmuş ve öğrencinin karakterine uygun bir okul çoğu zaman daha verimli sonuç veriyor.