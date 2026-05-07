Son Mühür/Selda Meşe- Menemen'in geleneksel çömlekçiliği bu kez Bakırçay Üniversitesi'nde kendini gösterdi. Üniversite kampüsünde düzenlenen bahar şenlikleri, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilirken, Menemen Belediyesi'nin şenlik kapsamında açtığı stant ilgi odağı oldu.



Geleneksel çömlekçilik yeni nesillere aşılandı



Çömlek atölyesinde ateşin ve toprağın 8 bin yıllık dansı olan Menemen çömlekçiliğini öğrenen gençler, playstation ile de doyasıya eğlendi. Menemen'in geleneksel çömlekçiliğinin yeni nesillere aşılandığı stantta düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler torna kullanmayı ve çamuru şekillendirerek çömlek haline getirmeyi öğreniyor.

Kenti yakından tanıma fırsatı



Atölye saatlerinde torna kullanmak için öğrencilerin sıraya girdiği stantta, Menemen'i tanıtan kitapçıklar da öğrencilere dağıtılarak, yaşadıkları ve eğitim gördükleri kenti daha yakından tanımalarına imkan sağladı.

Oyun alanları ilgi odağı oldu



Bakırçay Üniversitesi Bahar Şenliği'nde kurulan ekranlarda ilçe ve Menemen Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirici videolar izletilirken, oluşturulan playstation oyun alanı da gençler tarafından yoğun ilgi gördü

"Binlerce yıllık bir geleneği, yarınlara taşımak çok önemli"



Gençlerin bu kadim kültürü öğrenmeleri adına çömlek atölyesini bahar şenliğiyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yaşadığımız topraklarda mazisi binlerce yıllık bir geleneği, yarınlara taşımak ne kadar önemliyse, yurdun dört bir yanından gelen ve belki de yarın yine yurdun dört bir yanına gidecek olan gençleri bu kültürle buluşturmak ve onlara tanıtmak da çok önemli.



Çünkü üniversite öğrencilerinin her biri aynı zamanda birer kültür elçisi. Burada geçirecekleri yılların ardından bu kentten öğrendiklerini, bu kentte deneyimlediklerini ve bu kente dair güzellikleri, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacaklar.



Kimileri yurt dışına gidecek ve oraya taşıyacak. Bu nedenle hem gençlerin eğlenmesi hem de bu kadim kültürü öğrenmeleri adına çömlek atölyemizi bahar şenliğiyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.