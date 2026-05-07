Son Mühür/ Merve Turan- İzmir'in geçen yılki susuzluk sınavı artık son buldu. Neredeyse yılı ortaladı. Yıl başından itibaren yağan yağmurlar bararjları öyle doldurdu ki bazı barajlar yüzde yüzü bile görecek duruma geldi. İzmirlilerin can damarı Tahtalı Barajı ise neredeyse 3 katına çıkarak aktif doluluk oranını yüzde 54,44 seviyelerine yükseldi. Geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 15,39 idi.

İki barajda müthiş artış!

Neredeyse dolan barajlarımızdan Balçova Barajı da geçen sene yüzde 42,48 seviyelerindeydi. Şimdi ise yüzde 96,9'a ulaştı. Kullanılabilir su hacmi geçen yıl 3.238.000 metreküp olan baraj güncel verilerde 7.386.000 metreküp olarak ölçüldü. Bir diğer yüzde yüze yaklaşan baraj ise Ürkmez Barajı oldu. Kullanılabilir su hacmi 7.481.000 olan barajın aktif doluluk oranı yüzde 97,96 olarak ölçüldü. Bu oranlar geçen yıla göre oldukça artmış durumda. Geçen yıl Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 26,42 olarak ölçülmüş.

Diğer barajlar!

Gördes Barajı yüzde 4,86'dan yüzde 41,72 seviyelerine kadar çıktı. Alaçatı Kutlu Atkaş Barajı da geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 16,26; güncel aktif doluluk oranı yüzde 72,03 olarak ölçüldü.