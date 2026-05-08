Son Mühür/ Osman Günden- Bakırçay Üniversitesi Bahar Şenliği, bu yıl Menemen Belediyesi’nin desteğiyle bambaşka bir havaya büründü. Şenlik alanında kurulan stantlar ve düzenlenen etkinlikler sayesinde üniversiteli gençler, ders stresini bir kenara bırakıp doyasıya eğlendi. Kimisi ilk kez çömlek tezgahının başına geçip çamura şekil vermeye çalıştı, kimisi de Menemen’in meşhur tartılı makarnasının tadına bakınca "Daha önce niye yemedik?" demekten kendini alamadı. MAKUR ekiplerinin ekipmanlarını inceleyen öğrenciler, afet gönüllüsü olmak için de adeta birbirleriyle yarıştı.

"Siz artık bizim evladımızsınız"

Dört gün süren şenlik maratonu, Buray konseriyle zirveye taşındı. Konser öncesi sahneye çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, binlerce gencin alkış yağmuru altında konuştu. Sadece bir belediye başkanı gibi değil, bir abi sıcaklığıyla gençlere seslenen Pehlivan, "Türkiye’nin neresinden gelirseniz gelin, artık birer Menemenlisiniz. Sizler bu ülkenin sadece yarını değil, bugünüsünüz, göz bebeğimizsiniz," sözleriyle kalpleri kazandı. Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar ile birlikte sanatçı Buray’a toprak gramofon hediye eden Başkan, ilçedeki gelenekleri modern sahnelerle buluşturmaya devam etti.

Müjdeler üst üste geldi

Gençlerin "Menemen’de yaşamak ayrıcalık olsun" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Aydın Pehlivan, eğitimden spora kadar ücretsiz sunulan onlarca hizmetten bahsetti. Mezuniyetten sonra da gençlerin bu kentte kalıp iş sahibi olabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Başkan, konuşmasını herkesi mutlu eden o davetle bitirdi: Emiralem Çilek Festivali! Derya Bedavacı ve Murat Boz konserlerinin müjdesini duyan üniversiteliler, coşkuyu adeta arşa çıkardı. Görünen o ki, Menemen Belediyesi ile üniversite arasındaki bu güçlü bağ, daha pek çok güzel anıya sahne olacak.

