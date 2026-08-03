Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Torbalı halkının yoğun talebi üzerine ulaşımda kritik bir hamle yaptı. 770 numaralı Torbalı Aktarma Merkezi – Selçuk otobüs hattı, günün belirli saatlerinde Pamucak’a kadar uzatıldı.

Eski sistemde aktarmalar nedeniyle 2 saati bulan yolculuk süresi, yeni düzenlemeyle birlikte 30-35 dakikaya geriledi.

Aktarmasız deniz turları başladı

Özellikle çocuklu ailelerin yaz aylarında yaşadığı ulaşım zorluğu son buldu. Daha önce Selçuk merkezde inip minibüs beklemek zorunda kalan ilçe sakinleri, artık tek otobüsle direkt sahile ulaşabiliyor.

Mahalle muhtarı Ferit Başarkan ve ilçe sakinleri, yolculuk çilesini bitiren bu adım için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerini iletti.

Yeni sefer saatleri açıklandı

ESHOT Genel Müdürlüğü, Pamela hattının yeni çalışma takvimini duyurdu:

Hafta İçi: Torbalı'dan 07.40 ve 15.20 kalkışlı araçlar Pamucak'a gidiyor. Dönüşler ise Selçuk'tan 09.10 ve 16.45'te Pamucak çıkışlı yapılıyor.

Cumartesi: Torbalı'dan 08.20, 09.30, 16.00 ve 17.10 saatlerinde sefer düzenleniyor. Selçuk kalkışları 09.50, 11.00, 17.30 ve 18.40 olarak belirlendi.

Pazar: Torbalı'dan 08.20 ve 16.00; Selçuk/Pamucak'tan ise 09.50 ve 17.30 seferleri çalışıyor.

Ayrıca Pazar günleri ilçe pazarı nedeniyle otobüsler Belevi Durağı'ndan dönüş yapıyor.



