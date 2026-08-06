Son Mühür- Bornova Belediyesi tarafından 6 Eylül'de düzenlenecek "2. Geleneksel Reçel Festivali" için geri sayım başladı. Çamdibi Atatürk Parkı’ndaki tadım etkinliğiyle başlayan serüvende Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, köylü kadınların el emeğiyle ürettiği geleneksel ve organik reçelleri tatmaya tüm İzmirlileri davet etti.

Başkan Ömer Eşki’den İzmirlilere davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada Bornova'nın köklü tarım ve mutfak kültürüne dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz reçel festivalimiz büyük bir ilgi görmüştü, çok güzel anılar bıraktı. Bu sene çıtayı daha da yükselterek çok daha büyüğünü ve kapsamlısını organize ediyoruz. Festival coşkusunu Bornova’nın geneline yaymak adına mahallelerimizde tadım etkinlikleri başlattık. Her ne kadar uzmanlar 'kilo aldırır' ya da 'şeker zararlı' diye uyarılarda bulunsa da bizim festivalimizdeki reçellerimizin tamamı organik ve katkısız.

Köylü ablalarımız, annelerimizin ve ninelerimizin o eski, doğal usullerini yaşatarak bu lezzetleri hazırlıyor. Sağlığı ve doğallığı ön planda tutan bu muazzam buluşmaya tüm halkımızı davet ediyorum. Gelmeyen çok şey kaybeder! 6 Eylül'de, Bornova Geleneksel 2. Reçel Festivali'nde hep birlikte olmak dileğiyle."

2. Geleneksel Reçel festivali tadım günleri takvimi

Başkan Ömer Eşki’nin de katılım sağlayacağı program dahil olmak üzere, Tadım Günleri’nin takvimi şu şekilde açıklandı:

· 7 Ağustos Cuma | Aşık Veysel Rekreasyon Alanı (Saat: 18.30 – 20.30)

· 12 Ağustos Çarşamba | Merkez Pazaryeri (Saat: 13.00 – 17.00)

· 14 Ağustos Cuma | Çarşı Merkez (Saat: 11.00 – 13.00)

· 19 Ağustos Çarşamba | Çamdibi Pazaryeri (Saat: 13.00 – 17.00)

· 25 Ağustos Salı | Çarşı Merkez (Saat: 11.00 – 13.00)