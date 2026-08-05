İzmir Otogarı’nda yıllardır süren yılan hikayesi belediyenin zaferiyle sonuçlandı. İşletmeci İZOTAŞ’ın tahliye sürecini durduran mahkeme kararı Yargıtay incelemesinin ardından resmen kalktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukuki engellerin aşılmasıyla birlikte kentin kapısı sayılan tesisi devralmak için düğmeye bastı.

25 yıllık sözleşme süresi dolmasına rağmen tesisi boşaltmayan şirkete karşı yürütülen hukuk mücadelesi belediye lehine kesinleşti. Kararla birlikte otogarda yeni bir dönem başlıyor.

25 yıllık sözleşmenin perde arkası

Süreç, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında 9 Ekim 1997 tarihinde imzalanan "yap-işlet-devret" sözleşmesine dayanıyor. Yapılan ek protokollerle tesisin 25 yıllık işletme süresinin başlangıcı 14 Aralık 1998 olarak belirlenmişti. Kaleme alınan bu takvime göre işletme hakkı 14 Aralık 2023 tarihinde resmen sona erdi.

Sürenin dolmasına karşın tesisi teslim etmek istemeyen işletmeci şirket, konuyu yargıya taşıdı. İZOTAŞ, Covid-19 pandemisi nedeniyle zarara uğradığını öne sürerek sözleşmenin 7 yıl daha uzatılması talebiyle İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Ne olmuştu?

Açılan dava kapsamında mahkeme, 15 Eylül 2023 tarihinde geçici bir tedbir kararı alarak otogarın tahliye edilmesini durdurdu. Belediye ekipleri bu karar nedeniyle tesise müdahale edemedi. Ancak mahkeme, 28 Ocak 2025 tarihindeki duruşmada şirketin 7 yıllık uzatma talebini haksız bularak davayı reddetti. Yine de tedbir kararı dava kesinleşene kadar yürürlükte kaldı.

Taraf avukatlarının kararı üst mahkemeye taşıması üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi’ne gitti. İstinaf taleplerinin reddedilmesiyle dosya son inceleme için Yargıtay’a sevk edildi. Yargıtay’ın belediye lehine verdiği onama kararının ardından İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Ağustos 2026’da tahliyeyi önleyen tedbir kararını resmen kaldırdı.

Belediye devralıyor, yıpranan tesis baştan aşağı yenilenecek

Hukuki engellerin tamamen kalkmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi tahliye işlemlerini hızlandırdı. İşletmesi doğrudan belediye bünyesine geçecek olan İzmir Otogarı’nda zaman kaybetmeden büyük bir dönüşüm hamlesi başlatılacak.

Yıllardır bakımsızlığıyla yolcuların ve kent sakinlerinin tepkisini çeken tesiste geniş kapsamlı tadilat çalışmaları yapılacak. Belediye, fiziki şartları baştan aşağı iyileştirerek otogarı İzmir'e yakışan modern, temiz ve güvenli bir ulaşım merkezine dönüştürecek.