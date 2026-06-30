İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, kara üzerinde 36 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Seferihisar ilçesi kara sınırları içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim) ortak çalışma başlattı. Ekipler hızlıca bölgeye sevk edildi ve çalışma başlatıldı.

Eş zamanlı müdahale kaçışı engelledi

Belirlenen koordinatlara intikal eden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığı yapan grubu karada kıskıvrak yakaladı. Operasyon kapsamında göçmenlerin yanı sıra kaçışı organize ettiği öne sürülen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Suçüstü yapıldı.

İl göç idaresine sevk edildiler

Yakalanan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik unsurlarınca karakola götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapılan ve kimlik tespit işlemleri tamamlanan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

