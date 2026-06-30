Siyasette gerilim her geçen gün artarak tırmanmaya devam ediyor. Gerilimi tırmandıran olaylardan bir tanesi ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bugün AK Parti Gençlik Kolları'na yönelik yapmış olduğu eleştiriler olarak dikkat çekti. Özel'in bu açıklamalarına ilk olarak AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan bir tepki gelirken, bir başka tepki ve eleştiri de AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan geldi.

"Yaftalayan bir siyaset dili kimseye kazandırmaz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, "CHP adına partisinin grup toplantısında konuşan Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Gençliği hedef almış. Özgür Özel öncelikle şunu bilmeli ki ötekileştiren ve yaftalayan bir siyaset dili kimseye kazandırmaz. Hele ki AK Parti Gençliğine atılan iftiralar iki dünya bir araya gelse tutmaz. Çünkü AK Gençlik; eser üreten, milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan milyonlarca gencin ortak çatısıdır. Siyasi rekabet; gençleri kutuplaştırarak değil, projeler ve vizyon üzerinden yapılmalıdır. Türkiye'nin gençleri polemiklerin değil, güçlü bir geleceğin öznesidir. AK Parti Gençliği dün olduğu gibi bugün de ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürümeye kararlılıkla devam edecektir." dedi.