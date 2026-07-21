Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire'nin geleneksel Salı Pazarı'na ziyarette bulunarak esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazarda talep ve önerilere kulak veren Okuroğlu, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak dayanışma ve iletişim vurgusunu gerçekleştirdi.

Esnaf ziyareti!

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire'nin yoğun talep gören Salı Pazarı'na ziyarette bulundu. Pazar alanında esnafla görüşmeler gerçekleştirenn Okuroğlu, tezgâhları dolaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu.

Alışverişte bulunan vatandaşlarla da sohbet gerçekleştiren Başkan Okuroğlu, Tire sakinlerinin talep, öneri ve beklentilerine kulak vererek belediye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Vatandaşların taleplerine kulak verdi!

Pazar ziyaretinde hem esnafın hem de vatandaşların görüşlerine önem verdiklerini ifade eden Okuroğlu, yerel yönetim anlayışında doğrudan iletişimin önemine vurgu yaptı. Tire'de devam ettirilen hizmetlerin, sahadan alınan geri bildirimlerle şekillenmeye devam edeceğini belirtti.

"Bereketi bu buluşmalarda saklı"

Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, sıcak havaya rağmen Salı Pazarı'ndaki samimi sohbetlerin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.