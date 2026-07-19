İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kaplan Mahallesi'nde kanalizasyon altyapısı olmaması mahalleliyi sokağa döktü. Restoranları ve doğası nedeniyle her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği mahallede, foseptik atıkları sokak ortasından açıkta akıyor. Doğrudan dere yatağına karışan atık sular, yaz sıcağıyla birlikte mahalleyi lağım kokusuna teslim etti. Mahalleli ise sıcak havalardan dolayı da kokuya çok tepkili.

"Sıcakta pencereleri açamıyoruz"

Cumhuriyet Sokak'ta oturan İsmail Yılmaz, evinin hemen yanından geçen lağım suyu yüzünden büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Havaların ısınmasıyla birlikte kokunun katlandığını söyleyen Yılmaz, durumu şu sözlerle anlattı:

"Bu sıcakta kokudan evde duramıyoruz, yediğimiz lokma boğazımıza diziliyor. Burayı turizm yeri diye övüyorlar ama bizi lağım kokusunun içinde yaşamaya mahkum ettiler. Sağlığımızdan endişe ediyoruz."

Ziyaretçiler kokudan rahatsız

Mahalledeki açık kanalizasyon, bölgedeki restoranlara yemek yemeye veya hava almaya gelen turistleri de rahatsız ediyor. Kokudan dolayı işletmelerin de olumsuz etkilendiğini belirten mahalle sakinleri, belediye ve altyapı kurumlarına seslendi. Mahalle halkı, altyapı çalışmalarının ertelenmeden hemen başlatılmasını ve kalıcı kanalizasyon hattının bir an önce döşenmesini istiyor.