Göztepe Voleybol'da iç transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sultanlar Ligi’nde mücadele eden İzmir temsilcisi, kadrosunda büyük bir yapılanmaya giderek 11 isimle yollarını ayırmasının ardından, iskelet kadroyu korumak adına ilk somut adımlarını attı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon sergiledikleri performansla beğeni toplayan deneyimli smaçör Ezgi Bektaş ve başarılı pasör Nursevil Gökbudak ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüpten resmi duyuru yapıldı

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, 1993 doğumlu Ezgi Bektaş ve 1995 doğumlu Nursevil Gökbudak'ın 2026-2027 sezonunda da sarı-kırmızılı formayı terleteceği belirtildi. Takımın tecrübeli isimlerine yeni dönem için başarı dileklerinin iletildiği açıklamada, iki oyuncunun da yeni sezondaki hedefler doğrultusunda kadroda tutulduğu vurgulandı. İzmir ekibi bu hamleyle, transfer dönemindeki stratejisini netleştirerek iç transferde önemli bir virajı dönmüş oldu.