SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen Buca Belediyesi merkezli rüşvet, usulsüz ruhsat ve imar yolsuzluğu soruşturmasında gözaltı süreci devam ediyor. 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda aralarında bürokratlar, teknik personel ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerine dün akşam başlandı.



İfadeler Dün Gece Alınmaya Başlandı

Geniş kapsamlı operasyonunda gözaltına alınanlar 2 gün sonunda dün gece ifade vermeye başladı. Rüşvet, usulsüz ruhsat ve imar yolsuzluğu yanı sıra bankamatik memurlarla ilgili şüphelilere sorular yöneltildiği öğrenildi. Mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın ifadelerinin sona bırakıldığı öğrenildi.

MASAK Raporları Soruluyor

Gece yarısı başlayan soruda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan para trafiği raporlarındaki önemli detaylar da şüphelilere soruluyor. Belediyedeki imar ve ruhsat işlemlerinin onaylandığı tarihlerle, yüklenici firmaların ve organizasyon şirketlerinin hesap hareketleri arasındaki kronolojik uyumun tek tek iki başkana yöneltileceği belirtiliyor. Özellikle işçilerin maaş alamayarak eylem yaptığı dönemde gerçekleştirilen lüks Phuket Adası tatilinin finansman şekli ve konser harcamalarının usulsüz ruhsat çarkıyla bir bağının olup olmadığı, Başkan Duman’a sorulması bekleniyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Duman ve Kılıç'ın da bulunduğu şüphelilerin İzmir Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.