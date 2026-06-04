Son Mühür - Dikili Belediye Meclisi'ne toplantıda açık unutulan mikrofona, CHP’li meclis üyelerinin AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru hakkında kullandığı sinkaflı küfürler damga vurmuştu. Yaşanan bu olayın ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı X paylaşımıyla CHP'ye sert ifadeler kullandı.

''CHP, yine bildiğimiz CHP...''

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı X hesabından yaptığı paylaşımla ''Arsız CHP'' diyerek olaya tepki gösterdi. ’Açık kalan mikrofona yansıyan ifadeler CHP siyasetinin esas yüzüdür. O mikrofonun kayda aldığı kelimeler CHP’nin politik evreninin hakiki atmosferidir.'' ifadelerini kulanan Saygılı'nın X paylaşımı şu şekilde:

''ARSIZ CHP!

CHP, yine bildiğimiz CHP...

Dikili Belediye Meclisi’nde, ilçemizin sorunlarını dile getiren Meclis Üyemiz Sayın Abdullah Özüdoğru’ya yönelik açık kalan mikrofonlardan yansıyan çirkin ifadeler, CHP'nin tahammülsüz siyaset anlayışının yeni bir örneği olmuştur.

Açık kalan mikrofona yansıyan ifadeler CHP siyasetinin esas yüzüdür. O mikrofonun kayda aldığı kelimeler CHP’nin politik evreninin hakiki atmosferidir. Kameralar ve mikrofonlar önünde demokrasi elçisi geçinenlerin, kameralar ve mikrofonlar kapanınca maskeleri düşüyor, boyaları dökülüyor, suret gidiyor gerçek görünüyor.

Milletin kürsüsünde, milletin temsilcilerine yönelik hakaret ve küfür içeren söylemler; sadece bir meclis üyesine değil, o iradeyi sandıkta ortaya koyan vatandaşlarımıza karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

CHP’nin ve aktörlerinin içinde bulunduğu durum vahimdir. Her geçen gün kurdukları rant ve yolsuzluk düzeni ortaya çıkmakta ve milletimizce takip edilmektedir. Siyasetin gölgesine leke sürenler, bugün adeta kontrolünü kaybederek ancak kendilerine yakışacak kelimelerle saldırgan bir tutum icra ediyorlar. Yaşadıkları ağır suçluluk psikolojisi ve siyasal travmalar partilerinin en üst kesiminden ilçe belediye meclislerine kadar sirayet etmiştir.

Ne yazık ki İzmir’de CHP yönetimindeki belediye meclislerinde; parmak sallayanları, söz kesenleri, muhalefeti susturmaya çalışanları ve farklı fikirleri tahammülsüzlükle bastırmaya çalışanları görmeye alıştık. Hizmet üretmek yerine gerilim üretmeyi tercih eden bu anlayış, her geçen gün daha da pervasız hale gelmektedir.

Bizler, CHP'nin arsızlığına rağmen milletimizin verdiği görev gereği İzmir’in sorunlarını konuşmaya, hemşehrilerimizin sesi olmaya ve doğruları söylemeye devam edeceğiz.''