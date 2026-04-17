TOKİ tarafından satılan Karşıyaka Mavişehir’de bulunan belediye hizmet alanıyla ilgili İzmir siyasetindeki tartışma giderek artmış durumda. Tartışmaların odağında ise; satılan yere kurmuş olduğu satış ofisi için imar barışından yararlanan ve bu alanı satın alan Azat Yeşil ve İZKA İnşaat yer alıyor. TOKİ’nin dünkü gerçekleştirilen ihalesinde bu alanı 184 milyon TL'ye alan Azat Yeşil’e ait İZKA inşaat tartışmaların odağında yer alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu satışa isyan etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu satışla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Dün Karşıyaka’da TOKİ bir yer sattı. Belediye hizmet alanını sattı. Burayı belediyeden başka kim niye alsın? TOKİ tarihinde ilk defa ön alım, alımda öncelikle çıktı ihaleye. Ben belediyedeki arkadaşlarıma ihaleye girin dedim, gittiler ihaleye giremediler alanda hissemiz olmadığı için, kimse de giremedi. Satışa çıktığı fiyattan metrekaresi 45 bin liradan sadece 1 kişi aldı. TOKİ öyle bir ihale yaptı ki zaten ondan başka kimsenin girmesi mümkün değil.

Yapı kayıt belgesi almış ama geçerli değil. Yapılan şeytanlığa yemin ederim nutkum tutuldu. Bu kadarı kim düşündü dedim. Meğer 1,5 ay önce 94 metrekarelik hisseyi hazinenin hisseni birisine satmışlar, hissedar yapıp satışı sadece onun alacağı şekilde ayarlamışılar. Metrekaresini 98 bin liradan satmış, aynı yeri 1,5 ay sonra metrekaresi 45 bin liradan sattılar ve biliyorlardı ki başkası alamaz orayı. Bunları durduramazsınız. Dava açıyoruz, mahkemelere inanıyoruz ama bu yaptıkları bir örnek sadece. Bu şehirde kim nereyi ne kadar satıyor bilmiyorum. Aliağa meclis üyesi şu kadar alanı bedavaya verdiler dedi. Sizin para denilince aklınıza birilerini zengin etmek geliyor. Bizim hizmet etmek geliyor."